Avanzan con nuevos acuerdos de Precios Cuidados con las empresas

varias empresas productoras de alimentos y artículos de consumo masivo el acuerdo que da inicio a la nueva etapa del programa Precios Cuidados, con unos 1.300 productos en la canasta y aumentos promedio de 2% mensual.



La dependencia que conduce Roberto Feletti lleva adelante por estas horas la firma de actas con cada una de las casi 140 empresas de consumo masivo que participan de la canasta, por lo que el detalle final de los productos que integran la canasta se conocerán en el transcurso de la semana.



Fuentes oficiales informaron a Télam que la lista de productos "está cerrada", por lo que resta la formalidad de las firmas para el nuevo programa, que duplica en cantidad de artículos a los que integraban originalmente el plan Precios Cuidados, antes de octubre pasado.



La nueva canasta, que reemplaza al congelamiento de precios que concluyó el viernes y que se acordó con las empresas en negociaciones que se llevaron adelante en el último mes, tendrá vigencia por un año con revisiones trimestrales y aumentos mensuales.



Para el primer trimestre del corriente año prevé un aumento promedio de 6%, es decir que se podrán actualizar valores a un ritmo de 2% mensual.



Por el momento, en los supermercados mantienen el stock del programa de precios congelados a la espera de la nueva lista con la que se repondrán los productos que tendrán aumentos de 2% mensual y revisión trimestral de hasta 6%.



Foto: Pablo Añeli.