Lula llamó a la vacunación y cuestionó la falta de campaña del Gobierno

“Los casos de Covid han aumentado y lo que está salvando a muchas personas es la vacunación. Necesitamos que todos estén completamente inmunizados. Muchas personas aún no han tomado la segunda dosis o el refuerzo. Si conoces a alguien en esta situación, habla con él”, pidió Lula a la ciudadanía.En una serie de mensajes que publicó en su cuenta de la red Twitter, el exmandatario advirtió que “desafortunadamente, el gobierno federal no está actualizando los datos y debería hacer campaña para que las personas continúen vacunándose, incluidos los más jóvenes”.“Como no lo hacen, nosotros lo hacemos”, ironizó.Lula reclamó a la administración de Jair Bolsonaro que “en lugar de crear obstáculos” acelere ”la vacunación de los niños, como ya lo han hecho otros en los países” y reclamó “un día D nacional para las vacunas de los niños”.