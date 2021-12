El Senado entrerriano aprobó el Consenso Fiscal 2022

El senado entrerriano sesionó este miércoles en la que fue la primera sesión extraordinaria del 142° Período Legislativo. El encuentro estuvo presidido por el senador Daniel Olano y contó con la asistencia del secretario del cuerpo Lautaro Schiavoni y del prosecretario Leonardo Centurión.



Durante el debate se sancionó el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo en revisión, por el que se aprueba el Consenso Fiscal celebrado el 27 de diciembre de 2021 entre el Poder Ejecutivo Nacional y representantes de las provincias. Sobre este punto tomó la palabra el senador Armando Gay (Concordia- Frente Justicialista) para solicitar el tratamiento sobre tablas.



Luego, el senador Amilicar Genre Bert (La Paz- Frente Justicialista) destacó que el consenso fiscal fue firmado por todas las provincias del país, a excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el único distrito que no acompañó con su firma. Mencionó las modificaciones que se abordaron en este acuerdo y dijo que es importante “tener en cuenta que el escenario, el lineamiento político y mirada de país al que en otras oportunidades supimos tratar”. Y continuó: “Es decir que tanto el escenario económico como de proyección cambió muchísimo por el contexto de pandemia que complicó el desenvolvimiento de todos los países, y donde quedó expuesto que la presencia del Estado es fundamental para arbitrar e influir de manera directa en sus comunidades”.

Durante su alocución, el legislador aclaró que “este consenso no prevé ni tampoco significará para ninguna de las actividades de nuestra provincia un incremento de impuestos. El consenso establece a nivel nacional y provincial, la definición de alícuotas máximas, y en este sentido devuelve facultades y autonomías a las provincias”, aseveró.



Por su parte, el senador Rubén Dal Molín (Federación – Cambiemos) se refirió a la situación del país y de la provincia al momento de aprobarse el consenso fiscal de 2017, durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, y señaló las modificaciones que se dieron posteriormente. En ese sentido criticó que el nuevo acuerdo prácticamente elimina los postulados de la ley de responsabilidad fiscal y sostuvo que el planteo del nuevo consenso “es sesgado”, lo que explica la decisión de su bloque de no acompañar el proyecto.



En el mismo sentido, el presidente de la bancada opositora, Francisco Morchio, interpretó que votar a favor del pacto fiscal suscripto por la provincia significa “elegir volver al nivel impositivo de 2019”, indicó.

Respecto del denominado impuesto a la herencia, recordó que el actual ministro de Economía fue quien impulsó su derogación en 2017 por ser “impagable y de escasa recaudación”, y manifestó en ese sentido su reconocimiento al gobierno provincial por haber derogado dicho tributo, que tenía vigencia desde 2013.



En tanto, el senador Gay recordó que el proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, y con la firma de la vicegobernadora Laura Stratta, a cargo del Poder Ejecutivo Provincial. “Es indispensable analizar la necesidad de armonizar un sistema tributario. Este es uno de los fundamentos centrales del Consenso Fiscal, que se logra a través de un trabajo común en beneficio de todas las provincias”, señaló el legislador entrerriano.

Y continuó: “Debemos ser conscientes que somos parte de un Estado federal y no podemos pretender ser una isla. Creo que tenemos que trabajar en conjunto, con las provincias, el gobierno nacional y con el mismo objetivo y la misma mirada, ser conscientes que todavía estamos frente a una realidad extremadamente compleja como es la pandemia que estamos transitando”.

En otro tramo de su discurso, Gay aseveró que “el compromiso es con todas y todos los entrerrianos”. Y añadió: “Muchas de estas críticas en su mayoría responden a una coyuntura que está mirando a las urnas de 2023 en vez de ver la realidad que cambia constantemente”. “No soy de criticar a la posición pero es una demostración triste la no aprobación del Presupuesto Nacional”.

“Se dejó en claro que no se prevé aumentos de impuestos ni la creación de impuestos. Al contrario, se logra armonizar con las provincias poniendo topes. Este proyecto también alude al proceso de desendeudamiento y puntos que se vienen trabajando con el gobernador Gustavo Bordet a la cabeza y todo su equipo económico”, resaltó.





Homenajes

Al turno de los homenajes, el presidente del bloque justicialista Armando Gay homenajeó “a uno de los hombres más importantes de la historia de la provincia de Entre Ríos, que fue elegido tres veces gobernador de la provincia de manera alternada, que fue dos veces intendente de la ciudad de Concordia y que fue el principal protagonista de la reforma constitución de 2008”, en referencia al exgobernador Jorge Pedro Busti, quien dejó de existir el 20 de diciembre.

Especialmente Gay destacó “su personalidad y su gentileza con todos los que compartimos la pasión por la política. Es indudablemente JPB uno de esos hombres que va a quedar en la historia de la provincia” destacó, al tiempo que señaló que nunca se desvinculó de la realidad cotidiana “y que hasta el último momento luchó por ideales que permitieran encontrar una salida superadora a los problemas de la sociedad”.

Tras dar el pésame a sus familiares, dijo que “deben sentirse orgullosos porque durante muchos años va a vivir en la memoria y en el corazón de muchos entrerrianos”.



Seguidamente, el senador Amavet también rindió homenaje al Dr. Jorge Pedro Busti. Recordó sus inicios en la política de joven universitario, cuando “hablar de peronismo o de Perón era un delito”. Asimismo, destacó su vida política, su rol como gobernador, legislador y presidente de la Convención Constituyente. “La muerte truncó la vida de un gran caudillo de la política entrerriana”, expresó.



Claudia Gieco, por su parte, rindió un homenaje a Lucila Haidar, militante justicialista oriunda de Diamante, quien ocupó varios cargos en la provincia y el municipio de Paraná. “Ejerció su trabajo con compromiso, con esmero, con responsabilidad, cualidades y condiciones necesarias para la función que ella desempeñó durante muchísimo años, trabajando en pos de la comunidad”, dijo la legisladora entrerriana. Además, destacó su compromiso con el partido y vasta trayectoria. “Quiero enviar un gran saludo y condolencias a su familia, compañeros de trabajo, militantes y al pueblo entrerriano”, manifestó.



Luego, la senadora Nancy Miranda (Federal- Frente Justicialista) también adhirió a los homenajes de Lucila Haidar destacando que "fue una persona muy leal, que siempre buscaba los consensos para que las cosas salgan bien" y resaltó que "fue una mujer muy frontal, algo que se le cuestionaba mucho". Además, envió sus condolencias a familiares y amigos.



Finalmente, el senador Francisco Morchio (Gualeguay- Cambiemos) adhirió con su bloque al homenaje a Lucila Haidar, destacando que "fue una persona con firmes convicciones políticas pero que tuvo la grandeza de saber separar lo partidario de lo humano".

