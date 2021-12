Bolsonaro dijo que no permitirá que su hija de 11 años sea vacunada

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este lunes que no permitirá que su hija sea vacunada contra la Covid-19, luego de que fuera autorizada la vacunación de niños de entre 5 y 11 años por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), el ente regulador.



"Espero que no haya interferencia del Poder Judicial porque mi hija no se vacunará, dejo eso muy claro; ella tiene 11 años de edad", dijo Bolsonaro al canal CNN Brasil al comentar la decisión de Anvisa.



El mandatario tiene a su hija menor Laura, de 11 años, con su actual esposa, Michelle Bolsonaro, y desde que Anvisa autorizó la vacunación de menores de 11 años emprendió una campaña pública contra los científicos del ente regulador, al punto de amenazar con publicar sus nombres para que la población "los conozca".



Bolsonaro dijo que el Ministerio de Salud debe emitir el 5 de enero la reglamentación de la autorización de la vacunación infantil.



En Brasil fue autorizada apenas la aplicación de la vacuna Pfizer para menores entre 5 y 11. Sin embargo, el gobierno todavía no tiene las dosis pediátricas de ese laboratorio.

Bolsonaro critica vacinação infantil e diz: Minha filha não vai ser vacinada



➡ O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez novas críticas à vacinação infantil contra a covid-19 e afirmou que a filha dele, Laura, não irá receber o imunizante #UOLNews pic.twitter.com/ykQppEBdMy — UOL Política (@UOLPolitica) December 27, 2021





Al menos 12 estados ya adelantaron que no aceptarán pedidos de autorización de padres o prescripción médica como impulsa Bolsonaro para vacunar a los niños contra el coronavirus.



El juez del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) Ricardo Lewandowski pidió hoy al fiscal general una opinión sobre abrir una causa contra Bolsonaro por la amenaza a los científicos de Anvisa que autorizaron la vacunación contra niños realizada durante su programa semanal por Facebook.



Bolsonaro sostiene que no se vacunó contra la Covid-19 pero puso bajo secreto de Estado su historial de vacunación.



La primera dama se vacunó en septiembre en Nueva York, durante el viaje que realizó con motivo de la apertura de la Asamblea General de la ONU, luego de haber salteado su turno en el Sistema Unico de Salud (SUS), la red pública brasileña.

Bolsonaro diz que filha, de 11 anos, não irá se vacinar contra a Covid-19 https://t.co/HaEh4WqcGD — Gazeta do Povo (@gazetadopovo) December 27, 2021