El Senado provincial convirtió en Ley el Presupuesto 2022

Tal y como lo habían adelantado a esta Agencia, el bloque de Juntos por el Cambio se abstuvo este miércoles en la votación del Presupuesto provincial 2022, que igualmente fue aprobado por mayoría.



La iniciativa ya contaba con la aprobación de la Cámara de Diputados de la provincia por lo que este miércoles obtuvo la sanción definitiva y se convirtió en Ley.



Al hacer uso de la palabra, el senador Amilcar Genre Bert defendió la iniciativa al asegurar que “es el plan de gestión” del Poder Ejecutivo y que “mantiene características claras respecto de la posición conceptual e ideológica su proyecto político en áreas como salud, educación y obra pública”.



El legislador por el departamento La Paz destacó que el Presupuesto para el próximo año “está orientado plenamente al desarrollo productivo y de actividades que propicien el fortalecimiento de la mano de obra y del salario de los trabajadores”.



“Hoy podemos ver cómo -con el cambio rotundo del acompañamiento del Gobierno nacional- ha habido un crecimiento de los recursos destinados a salud, educación, desarrollo social y al plan de obra pública, uno de los más grandes que tuvo la provincia”, agregó.



Genre Bert destacó que la iniciativa aprobada apunta a profundizar la política de desendeudamiento de la provincia y no contempla la toma de deuda.



Además, mencionó que los recursos de la provincia han estado siempre condicionados por los gastos de personal y de la Caja de Jubilaciones, nos obstante este Presupuesto busca revertir “ese espiral que complica día a día el desenvolvimiento de la provincia”.



Por su parte, Rubén Dal Molín, senador de Juntos por el Cambio por el departamento Federación, habló de “inconsistencias” en el proyecto y se preguntó por la viabilidad del mismo, por ejemplo, en lo que respecta a obra pública: “En términos porcentuales, la obra pública ocupa cada vez menos participación en el gasto total” afirmó y preguntó: ¿Qué nos haría pensar que el año que viene tendremos un salto de inversión de casi seis veces más?”.



En este sentido, apuntó sobre el “mal estado de los caminos productivos, las denuncias de los gremios en relación a la infraestructura escolar y lo que vemos empíricamente los entrerrianos”, como una prueba de “la caída de la inversión en este campo"



Posteriormente, Francisco Morchio, senador de Juntos por el Cambio por el departamento Gualeguay, tomó la palabra y resaltó que el Presupuesto 2022 “es un plan de gobierno para sostener la estructura sin transformar la vida de los entrerrianos” y que “lejos está de fomentar la inversión y el trabajo, al mismo tiempo que desalienta a los emprendedores y a las PYMES”.



También, denunció que desde el gobierno se lleva adelante un plan de “inclusión selectiva” y resaltó que no se tiene en cuenta a “los habitantes de los distritos y de las zonas rurales”. “A este gobierno no le interesa el campo”, apuntó y continuó diciendo que “falta decisión política para atender los problemas de fondo de nuestra provincia”.



Hacia el final de su discurso, Morchio informó que el bloque se abstiene de votar.



El último en tomar la palabra fue Armando Gay (Frente Justicialista CREER), quien habló del presupuesto como "una herramienta para "la consolidación de las políticas públicas". Asimismo, retomó palabras del gobernador, Gustavo Bordet, y remarcó que “se está viviendo una reactivación económica” y vaticinó que el “el gasto público será eficaz”.



El legislador resaltó también la inclusión de la perspectiva de género en el Presupuesto y, con ello, el “compromiso del gobierno en este ámbito”.



• Otros proyectos aprobados



Las y los senadores provinciales aprobaron por unanimidad, además, el proyecto de resolución por el que se declara "Personalidad Destacada del Deporte", al joven concordiense Marco Senesi, por su actividad deportiva en el club de fútbol neerlandés Feyenoord.



“El joven Senesi, es un ejemplo de perseverancia. Nos enseña a luchar por nuestros sueños, pero por sobre todo a trabajar incansablemente por lograrlos. Este deportista concordiense, es un orgullo no solo para su ciudad sino para toda la Provincia de Entre Ríos”, aseguró el senador Armando Gay, autor de la iniciativa, el momento de defenderla.



Luego, el Cuerpo aprobó por unanimidad el nombramiento del Prof. Oscar Darío Ávila como Vocal del Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos, en reemplazo de la Prof. Perla Florentín. (APFDigital)