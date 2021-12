La pandemia golpeó a los niños en una medida sin precedentes

La pandemia de coronavirus golpeó a los infantes en una medida sin precedentes, convirtiéndose en la peor crisis para los niños que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, dijo haber observado en sus 75 años de historia.



Con motivo de ese aniversario que se cumple este jueves, Unicef realizó un informe dedicado a los daños causados por la pandemia y en sus conclusiones estimó que "una asombrosa cantidad de 100 millones de niños ahora viven en pobreza multidimensional debido a ella, lo que representa un aumento del 10% desde 2019".



Esto corresponde a alrededor de 1,8 niños por segundo desde mediados de marzo de 2020.



"El recorrido para recuperar el terreno perdido es largo e incluso, en el mejor de los casos, tomará de siete a ocho años recuperarse y regresar a los niveles de pobreza infantil prepandémicos", alertó el organismo.



El trabajo destaca cómo la enfermedad está "amenazando décadas el progreso en los desafíos clave de la infancia como la pobreza, salud, acceso a la educación, nutrición, protección de los niños y el bienestar mental".



"Casi dos años después de la pandemia, el impacto generalizado continúa empeorando, aumentando la pobreza, arraigando la desigualdad y amenazando los derechos del niño a niveles nunca antes vistos", enumeró.



En particular, refirió que alrededor de 60 millones de niños más se encuentran ahora en familias con un nivel económico inferior respecto a antes de la pandemia.



Además, en 2020, más de 23 millones saltearon las vacunas esenciales, "un aumento de casi 4 millones desde 2019, y la cifra más alta en 11 años".

This is why COVID-19 is the biggest crisis for children in our 75-year history.



To prevent a lost decade, the world must take action now.

#UNICEF75

pic.twitter.com/G5oRiISX2I

— UNICEF (@UNICEF)