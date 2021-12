El costo de la oblea para los autos con GNC subirá a partir de enero

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) dispuso un alza del 49,4 % para el precio de la oblea habilitante para vehículos propulsados a Gas Natural Comprimido (GNC), que comenzará a regir a partir del 1ro de enero de 2022.



Según la Resolución 472/2021, publicada este viernes en el Boletín Oficial con la firma del interventor del organismo Federico Bernal, el valor de la oblea habilitante para los autos con GNC cuyo vencimiento opere en 2022 pasará de $ 172 a $ 257 por unidad.

En la normativa se estableció también el nuevo valor de las Cédulas Mercosur que pasarán de $ 53 por unidad, a $ 73 a partir del 1 de enero de 2022.



Asimismo se fijó que el valor de las obleas habilitantes para vehículos propulsados por GNC, cuyos vencimientos operen en el año 2023, será de $ 257 por unidad.



La principal ventaja del GNC es que reduce el gasto en combustible a menos de la mitad. Además es una tecnología más limpia, que minimiza las emisiones.



Los fabricantes garantizan que no daña el motor ni reduce su vida útil.

Algunos consejos para el uso del GNC

A la hora de utilizar el sistema de GNC se deben tener en cuenta algunas consideraciones:



Durante la carga de gas: Detener el motor y apagar las luces del auto.



Descender y hacer descender del vehículo a todos los ocupantes.



Respetar la prohibición de fumar



En caso de un choque, no usar el vehículo hasta que se verifique el estado del equipo de GNC.



En caso de incendio del vehículo: detener la marcha y luego el motor del vehículo



Descender y hacer descender a todos los ocupantes



Mantenerse alejado y no ubicarse detrás del vehículo



No usar el vehículo con gas hasta que personal especializado efectúe la revisión la unidad

Si se percibe olor a gas en el vehículo se recomienda no encender el motor.



Si el auto está en un ambiente cerrado, ventilar el lugar. Además no se deben operar los interruptores eléctricos hasta tanto se verifique que no hay presencia de gas en el ambiente.



Si el vehículo está en marcha, detenerlo y apagar el motor.