La OMS recomendó no cerrar las fronteras ante la nueva cepa de coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se pronunció este domingo contra las restricciones a los viajes que varios países están imponiendo ante la aparición de la nueva cepa Ómicron de coronavirus.



La recomendación se produjo mientras la Organización Mundial de Turismo (OMT) informó que las empresas del sector registrarán una pérdida global del orden de dos billones de dólares en 2021 debido a las limitaciones impuestas por la pandemia.



“Las restricciones de viaje pueden jugar un papel en reducir levemente la expansión de la Covid-19, pero imponen una pesada carga en las vidas y en los medios de vida”, afirmó la responsable de la OMS para África, Matshidiso Moeti, en un comunicado.



Moeti se manifestó contra las prohibiciones impuestas en los últimos días por varios países a viajeros que procedan de un grupo de naciones del sur de África, y pidió que las decisiones se guíen por criterios científicos, según la agencia de noticias ANSA.



Más temprano, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, sostuvo que las nuevas restricciones son “total y absolutamente injustificadas”, y recordó un reciente “compromiso” de los países del G20 para facilitar “una recuperación rápida, resistente, incluyente y sostenible” del “sector turístico de los países en desarrollo”.

