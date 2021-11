Militares de Alemania tendrán que inocularse en medio de la cuarta ola

Las Fuerzas Armadas de Alemania harán obligatoria la vacunación contra el coronavirus de todos sus miembros, mientras los casos de la enfermedad siguen en alza en todo el país, uno de los más afectados por la nueva ola de contagios que recorre Europa.



El Ministerio de Defensa confirmó este martes una información publicada en el blog militar alemán Augen Geradeaus que indica que oficiales y representantes de soldados acordaron sumar la del coronavirus a la lista de vacunas que deben recibir.



La medida aún debe ser formalmente añadida a las regulaciones militares, dijo el Ministerio en un comunicado.



La cartera agregó que hasta este lunes había 1.215 casos activos de Covid-19 entre el personal militar y civil de las FFAA.



La cifra de casos a nivel nacional aumentó en otros 45.326 en las últimas 24 horas, informó el organismo de lucha contra las enfermedades infecciosas alemán, el RKI.



Otras 309 muertes se registraron en la última jornada, lo que elevó el total a 99.433 desde la llegada de la pandemia a Alemania, a fines de enero de 2020, agregó el RKI, informó la agencia de noticias alemana DPA.

"Para fines del invierno, casi todos en Alemania se habrán vacunado, recuperado o muerto de coronavirus" Jens Spahn