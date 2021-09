Federación Agraria espera con "expectativa" la reunión con el nuevo ministro de Agricultura

"Queremos escuchar cuál va a ser el rumbo que va a tomar la Cartera, pero también llevar las demandas que están aún inconclusas", adelantó Guía ante la confirmación de una pronta reunión con el recientemente designado Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca.



"Tenemos expectativas, porque sabemos que (Julián Domínguez) es un dialoguista, lo conocemos desde antes. Pero también vamos a ver cuál es el poder que le da el Gobierno nacional, sabiendo que muchas decisiones que se tomaron fueron sin consultar al exministro Basterra. Esto debería cambiar para que el Ministerio empiece a funcionar como tiene que hacerlo", observó.



Entre los reclamos que el sector llevará a la reunión, el vicepresidente de la FAA adelantó que el principal será el levantamiento del cepo a las exportaciones de la carne, que a su parecer "no sólo no se le solucionó la vida al consumidor, sino que se le generó un problema al productor primario que es el que oferta".



"Estamos convencidos que el estancamiento del precio de la carne no fue por el cepo, sino por la retracción del consumo y la baja de inflación. No somos formadores de precio, somos oferta", agregó al respecto.



La lechería será otro de los puntos que la Mesa de Enlace pondrá en discusión: "Tenemos que ver cómo va a funcionar la Secretaría", afirmó Guía quien adelantó que la ayuda para pequeños y medianos productores será una demanda.



"Si bien las retenciones es un tema saldado, los pagos no se han terminado de hacer a pesar de que ya pasó más de un año y medio", mencionó por último.