Se realizó la Muestra anual de Educación de Jóvenes y Adultos en Federal

La muestra fue en el marco de la semana de la alfabetización y bajo estrictos protocolos sanitarios



El titular de la cartera educativa provincial, Martín Müller, celebró la iniciativa. “El lugar que ocupa la modalidad en la agenda del gobierno provincial y, que en un contexto especial debido a la pandemia, no se ha retrocedido ni un paso, por el contrario, se ha superado en calidad y organización y en ese sentido valoramos el trabajo que realizan cada actor”.





“La modalidad tiene en su identidad un signo muy fuerte de solidaridad”, destacó el funcionario.



La directora de la modalidad, Elvira Armúa dijo al respecto “es una manera de reconocer el trabajo que realizan con tanta dedicación y responsabilidad los docentes e instructores en cada una de las ofertas de capacitación laboral. También la tarea de los profesionales de la educación que trabajan en contexto de encierro y bajo la modalidad semipresencial”, aseguró la funcionaria provincial.





En otra línea aseguró, “se trata de una forma de reconocer su labor y todo ese aprendizaje, esa predisposición que pone cada uno de los estudiantes al concurrir a nuestras instituciones. También, podérselo mostrar a los que aún no se animaron o no tuvieron la posibilidad de iniciar o culminar sus estudios”.





Muestra en Federal





La coordinación departamental de Educación de Jóvenes y Adultos en conjunto con la supervisión de primaria realizaron una exposición del trabajo realizado en la modalidad durante el año con el fin de socializar las distintas ofertas laborales y educativas a la comunidad. Participaron los centros educativos y escuelas de educación primaria de la localidad, el director departamental de escuelas, Santiago Krenz y la coordinadora de Educación de Jóvenes y Adultos, Paula Pérez Lindo. Se presentaron productos artesanales, grupos musicales y bailes.





Semana de la alfabetización





La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) proclamó el 8 de septiembre como el Día Internacional de la Alfabetización en la 14ª reunión de su Conferencia General celebrada el 26 de octubre de 1966.





La Unesco propone analizar la enseñanza de la alfabetización y el aprendizaje durante la pandemia desatada por el Covid-19 y plantear el papel desempeñado por las y los docentes y la evolución de las pedagogías.





Con motivo del nuevo aniversario, Armúa dijo “es una recuperación centrada en las personas, es decir, reducir esta brecha digital. Por eso, valoramos la importancia que tiene para la modalidad realizar esta muestra porque también es una manera de poder mostrar en territorio, de abrir las puertas de cada una de las instituciones y poder compartir con la comunidad las tareas que se realizan en cada una de ellas”.





Acerca de la modalidad





La modalidad tiene como propósito lograr en los individuos su capacidad de participación en la vida social, cultural, política y económica. Para lograr este objetivo, comprende programas de Alfabetización, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Laboral, Formación Profesional, Educación en Contexto de Privación de la Libertad y Educación No Formal.





En los centros educativos del nivel primario, se brinda la escolaridad común para aquellos que no han podido finalizarla. Los centros de capacitación son una opción para quienes deseen aprender oficios con salida laboral. La oferta educativa para el nivel secundario, se brinda en las Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos (ESJA ) y está destinada a personas mayores de 18 años. Desde el 2019 se lleva a cabo mediante Resolución Nº 1370/10 el Programa Oportunidades: acceso digital a la Educación secundaria de Jóvenes y Adultos.





Cuenta además con el Presentes, un programa provincial, interministerial, de fortalecimiento a iniciativas socio comunitarias de apoyo escolar y acompañamiento a las trayectorias educativas. Se encuentra enmarcado en el Plan Nacional “Acompañar: puentes de igualdad”, aprobado por las Resoluciones del Consejo Federal de Educación (CFE) 369/2020 y 642/2021.