Cristina Kirchner: "La estabilidad debe ser también para consumidores"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó este martes que "la estabilidad y la previsibilidad no sólo debe ser para los que invierten, sino también para los consumidores", al referirse al precio de la carne y de los alimentos en general.



"Mirá el video. No lo digo yo… Lo dice un carnicero y, además, lo dice en el canal TN. La estabilidad y la previsibilidad no sólo debe ser para los que invierten, sino también para los consumidores", publicó la Vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

Junto a la declaración, Fernández de Kirchner posteó un video de una nota periodística del canal de cable Todo Noticias (TN), en la que un carnicero llamado Gonzalo dice: “Hoy mantener durante dos meses los precios -de la carne- en la Argentina es una hazaña y lo festejamos".



"Hace más de dos meses que aumentó la última vez la carne. Ya no lo recuerdo y eso es una hazaña no recordarlo con el nivel de inflación que venimos manejando. Tenemos el kilo de asado a $400", dice el carnicero en la nota.



En la misma línea, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, aseveró que desde el Ejecutivo "se trabaja para que las y los argentinos puedan tener previsibilidad y una vida más ordenada".



La funcionaria, también, en su cuenta de la red social expresó: "no sólo llevamos dos meses de contención de precios de la carne, sino que aumentó el consumo interno a 52 kilos en este último mes".

Ayer, el presidente Alberto Fernández aseguró que "los precios de la carne bajaron desde el momento en que restringimos las exportaciones".



"No es justo que el precio internacional de la carne vacuna sea el mismo que deban pagar nuestros compatriotas. Cuidar la mesa de los argentinos. Ese es nuestro compromiso", aseveró el mandatario.



Según un informe del Centro de Economía Política (CEPA), a partir de las restricciones a las exportaciones de carne vacuna, que consiste en limitar los embarques hasta el 50% de lo despachado el año pasado, excepto aquellos envíos correspondientes a cuotas, como la Hilton, a Estados Unidos, y carne kosher a Israel, hasta el 31 de octubre, como así también la prohibición de exportar ciertos cortes populares, cortó "con la fuerte dinámica alcista" de los valores internos,



"Analizando la evolución de las variaciones mensuales a lo largo del año 2020 y los primeros ocho meses de 2021, se observan incrementos significativos de la carne vacuna durante enero (7,6%), marzo (5,6%), abril (9,2%), noviembre (7,7%) y diciembre (20,2%) de 2020, y también en 2021, con particular aumento en los meses de enero, marzo y junio de 2021 (6,3% 7,3% y 7,9% respectivamente)", destalló el informe.



"Cortando con la fuerte dinámica alcista, en julio y agosto los distintos cortes de carne vacuna mostraron en promedio una caída de 1,0% y 1,4% respectivamente" destacó y agregó que "es evidente que las medidas impulsadas tuvieron efecto sobre el precio de la carne en Hacienda y mostrador".