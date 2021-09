Comienza inscripción “prioritaria” en escuelas: si superan cupos habrá sorteos

Hoy arranca el período de reinscripción e inscripción prioritaria para los alumnos que asisten al nivel inicial -salas de 3, 4 y 5 años- , en tanto que a partir del 1° y hasta el 30 de octubre será la inscripción general, con una salvedad que hizo conocer el Consejo General de Educación (CGE): “De superar las solicitudes de inscripción general (preinscripción de niños/as externos a partir de octubre) con relación a las vacantes existentes, se efectuarán sorteos públicos siempre y cuando las condiciones epidemiológicas así lo permitan, siendo obligatoria su presencia y notificando a las familias para su asistencia”, según la circular N°4 que dictaron en forma conjunta la Dirección de Nivel Inicial y la Dirección de Educación de Gestión Privada del CGE.



En caso de que el sorteo no pueda ser realizado en forma presencial, las escuelas deberán apelar a la tecnología: a través de YouTube, transmisión en vivo de Facebook, o las plataformas Meet o Zoom.



Según el documento de Educación, para el ingreso e inscripción a nivel inicial habrá “prioridades”, a saber:



-Niños que concurren a la institución escolar.

-Niños que tengan hermanos en la escuela.

-Niños hijos del personal de la escuela.

-En las unidades educativas, niños que tengan hermanos en la escuela primaria que recibe a los niños que egresaron ya.

-Para unidades educativas: hijos del personal docente y no docente de la escuela primaria.

-Cada escuela definirá los “criterios de cercanía” para aceptar alumnos.





Respecto de la organización, el CGE fijó que “se completarán las salas de niños/as de 5 años; luego de 4, y por último las de 3 años”. Además, la inscripción para sala de 3 años “siempre será condicional, hasta cubrir la demanda de salas de 4 y 5 años que son las salas obligatorias según la legislación”.



“Los turnos serán confirmados teniendo en cuenta la reinscripción e inscripción según las prioridades antes mencionadas. En todo los casos, para los niños/as que ingresen por primera vez a la institución y cuando la matrícula exceda los cupos existentes, se deberá informar y notificar a las familias que se efectuará sorteo público”.



Oficialmente, se indicó que las direcciones de Educación Inicial y de Educación de Gestión Privada abren la inscripción al nivel inicial del sistema educativo entrerriano para el ciclo lectivo 2022. Se realizará a través del Sistema de Administración y Gestión Educativa (SAGE) mediante un formulario electrónico y de acuerdo a los medios que defina cada institución educativa en el caso de las familias que no puedan acceder a la instancia virtual.



Del 1° al 30 de septiembre podrán inscribirse los estudiantes que integren estos grupos:



-Reinscripción de estudiantes que pasan de sala en la misma institución.

-Inscripción con prioridad para estudiantes que ingresan y son hijos/hijas de docentes y auxiliares o hermanos de estudiantes. La prioridad en este caso, es únicamente para familiares que trabajan o estudian en Inicial y Primaria en esa misma institución o en la escuela que recibe a los egresados de las UENI.



La preinscripción general y abierta para todos los demás casos se realizará en octubre. Fuente: Entre Ríos Ahora