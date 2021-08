La industria automotriz, la producción de calzado y de línea blanca empujan la reactivación

La industria automotriz cerró así el primer semestre con un crecimiento de 20% respecto del mismo período 2019.



El sector automotor tuvo una producción de 300.000 unidades en 2019, y hoy se proyectan terminar 2021 con una cifra cercana a las 500.000.



Además, todas las terminales automotrices del país aumentaron la participación de piezas nacionales en los autos de fabricación local, que pasaron de 19% de integración nacional a finales de 2019, a cerca del 40% en la actualidad.



Hoy todas las terminales se encuentran con proyectos concretos de inicio de producción nacional, como Peugeot con el nuevo 208 que se producía en Brasil; Volskwagen con la TAOS y la nueva Amarok; Toyota con la nueva Hilux 2025; Ford con la nueva Ranger 2023; General Motors con el proyecto de inicio de producción de Traker en el país; e Iveco con el nuevo Tector 15 para el segmento mediano, camión que se producía en Brasil.



Por su parte, el sector de calzado, muy castigado entre 2016 y 2019, víctima de la apertura indiscriminada de importaciones, hoy está produciendo y contratando personal.



La empresa nacional Bicontinentar Footwear Technologies reabrió la fábrica de calzado deportivo ubicada en el municipio bonaerense de Chivilcoy, cerrada a fines de 2018 ante la caída del consumo y la apertura de importaciones.



A partir de mayo de este año, la empresa volvió a producir zapatillas para las firmas Diadora y Olympikus, e inició la producción de New Balance y Joma.



Hoy cuenta con casi 100 trabajadores, muchos de ellos ex empleados de la fábrica cerrada, y contratará a 200 personas para la puesta en marcha de las próximas cuatro líneas de producción.



Del mismo modo la empresa Unisol, con más de 30 años en el país y en La Rioja, es una de las dos fábricas que la firma alemana Puma tiene en el mundo.



Durante el período 2016/2019 cerró las fábricas que tenía en el interior de La Rioja (Chilecito, Chamical y Sanagasta) y despidió a casi todos sus trabajadores.



En febrero de este año, inició dos nuevas líneas de ensamble en un segundo turno productivo, que representan un volumen adicional de 450.000 pares de zapatillas al año que se suman a los 1,4 millones de pares anuales con que cerró el 2020, y la contratación de 100 trabajadores.



También el Grupo Dass, presente en la Argentina hace 45 años, con dos plantas industriales en Eldorado, Misiones; y en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, entre 2016 y 2019 cesanteó a casi 900 empleados.



En mayo de este año anunció la inversión de U$S 25 millones y la incorporación de 200 empleados en la planta de Eldorado con el objetivo de duplicar el volumen de producción local a fin de año, y la incorporación de dos nuevas líneas para la producción de Nike, que reinició el mes pasado.



El sector de línea blanca es un caso similar al de calzado, que sufrió la misma consecuencia en la apertura indiscriminada de importaciones.



Hoy las 12 fábricas de línea blanca que tiene el país, en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Catamarca, están funcionando a plena capacidad y con planes de inversión para expansión.



La firma Neba cerró su planta en Catamarca en junio de 2019 dejando sin trabajo a 56 operarios, pero en febrero 2020 fue adquirida por Grupo Libson –de capitales nacionales- con una inversión de $ 75 millones para reabrir la fábrica.



En julio último realizaron una inversión de $ 300 millones en su planta de La Tablada, Buenos Aires, y lanzaron su nueva línea de hornos eléctricos (con 18 modelos) producidos íntegramente en la Argentina.



A comienzos de este mes el grupo BGH anunció que comenzará a producir aires acondicionados de la marca Samsung en su planta de la provincia de Tierra del Fuego, como resultado de un acuerdo entre ambas compañías, que implicará una inversión de $ 25 millones y la contratación de 350 personas.