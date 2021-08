Programa Oportunidades permitirá a jóvenes y adultos terminar la secundaria

Se llevará adelante la apertura de una nueva cohorte para iniciar el Módulo I que se desarrollará a partir del 1° de agosto y hasta el 28 de febrero de 2022 en los departamentos Colón, Diamante, Federación, Federal, Feliciano, Gualeguay, Islas, San Salvador, Uruguay, Victoria y Villaguay. En esta oportunidad, se destinarán 130 horas cátedras para Facilitadores Territoriales y 390 para Tutores/Evaluadores.



En ese marco, la directora de Educación de Jóvenes y Adultos del CGE, Elvira Armúa, explicó que “la propuesta consta de tres años. El título que se obtiene es bachiller en economía y administración y se desarrolla en seis módulos. Los primeros cuatro son el ciclo básico y los últimos dos módulos son los de la orientación”.



“Por otra parte, la Resolución N° 1852/21 modifica parcialmente la Resolución N° 1370/19, que da origen al programa. La modificación se origina en los pedidos de los mismos estudiantes, donde solicitan más tutorías presenciales. Necesitan la mediación entre el docente y el estudiante porque no hay que perder de vista que este programa está destinado a trabajadores y trabajadoras, personas adultas que han dejado o no han iniciado la escuela secundaria”, añadió Armúa. “A esto se suma todo el trabajo digital, por lo que representa un doble aprendizaje”, dijo la funcionaria.



Asimismo, Armúa resaltó que “como este programa está destinado a trabajadores y trabajadoras que no pueden asistir al cursado todos los días, esto les permite disponer de las tutorías presenciales, administrar su tiempo y poder estudiar cuando ellos lo dispongan en la plataforma”. “Esto se puede llevar a cabo gracias a la decisión de nuestro gobernador y del presidente del CGE para proporcionar esta posibilidad de llegar a territorio con esta propuesta”, celebró.



Por su parte, el subdirector, Cesar Maciel, indicó que “es de gran relevancia la apertura de una nueva cohorte del programa Oportunidades. Había una gran demanda para que esto suceda”.



Desde la Dirección destacaron que próximamente se celebrarán convenios con municipios, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y comunas para llegar a lugares de la zona rural donde cuentan con conectividad.

Oportunidades

El Programa Oportunid@des: Acceso Digital a la Educación Secundaria es una propuesta inédita e innovadora semipresencial, aprobada por Resolución 1370/19, la cual despliega una serie de estrategias tendientes a lograr que los trabajadores mayores de 25 años retomen, permanezcan y egresen de la escuela secundaria, a partir del encuentro en la Plataforma Virtual Atamá. Es coordinada por la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos del CGE.



Oportunidades cuenta con Facilitadores Territoriales y Tutores/Evaluadores. Los primeros se encargan de organizar y acompañar las clases presenciales entre tutores y estudiantes y asistir desde la virtualidad a los estudiantes que así lo requieran. Los mismos cuentan con su subsede en Centros Comunitarios o en Instituciones de la modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos.



Los Tutores/Evaluadores son los profesores de cada una de las disciplinas. Se encargan del desarrollo de clases presenciales en subsede y de las tutorías de orientación y seguimiento virtual.