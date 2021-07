El presidente de Ferrocarriles Argentinos, Rodrigo Rufeil, sostuvo que "hoy la decisión política está en fortalecer, mejorar y revolucionar el sistema ferroviario, y sobre eso se están dando pasos firmes y sólidos".



En declaraciones exclusivas a Télam, el funcionario remarcó que "el trabajo que se está haciendo pensando en reactivar el sistema ferroviario de la Argentina, se está haciendo, tal vez más lento de lo esperado, pero firme, con buenos cimientos. Hoy la decisión política está en fortalecer y mejorar y revolucionar el sistema ferroviario, y sobre eso se están dando pasos firmes y sólidos".



"Se está planificando y trabajando fundamentalmente sobre dos ejes, uno la infraestructura, que es básica y central, de vías y de todo lo que significa el mantenimiento y recuperación de las vías. Y lo otro, la posibilidad de contar con una buena cantidad de trenes, que nos permita mejorar el sistema de cargas y poder profundizar el sistema de pasajeros", agregó.



Señaló que "acá la importancia es pasajeros y cargas, las dos son importantes, lo que pasa es que una puede ir un poco más lenta por diferentes motivos, entre ellos que hoy estamos en pandemia".



"No creo que haya ningún argentino que no considere que el ferrocarril es fundamental para el crecimiento, para la producción y para el desarrollo"





"Estamos –dijo- tratando de resolver muchos problemas que nos dejó la gestión anterior en materia ferroviaria, y eso nos hace ir un poco más lento, pero firmes y con la decisión política clara que al sistema ferroviario hay que seguir profundizándolo y cuando se termine de implementar en el país, va a quedar para siempre, porque no creo que haya ningún argentino que no considere que el ferrocarril es fundamental para el crecimiento, para la producción y para el desarrollo".



Insistió en que "en el plazo que va hasta el final de esta gestión, tienen que estar implementados los trenes de cercanías de la mayoría de las provincias, en las que ha sido factible el desarrollo del proyecto, por ejemplo, Córdoba, con la reactivación del Ferrourbano. Y así va a ser en todas las provincias".



"Se está trabajando y se está dando un paso muy grande en lo que significa la carga, en la que no sólo se está transportando en cuanto a cantidad, sino también en volumen. Eso hace que el tren se está reactivando y por último está por resolverse, cuando se terminen algunos aspectos de financiamiento internacionales, lo que tenga que ver con los trenes de larga distancia. Bajando los tiempos, poniendo mejor calidad en los coches, pero para eso necesitamos tiempo", enfatizó Rufeil.



"Se está planificando y trabajando fundamentalmente sobre dos ejes, uno la infraestructura, que es básica y central, de vías"





La tarea de Ferrocarriles Argentinos



Explicó que la empresa Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado "es la empresa que tiene por norma tratar de articular y de consensuar las políticas ferroviarias de todas las empresas de Trenes Argentinos, que abarca Operaciones, Infraestructura, Belgrano Cargas y Capital Humano, constituyendo el Holding de todas las empresas de ferrocarriles de la Argentina".



"La tarea que nos compete es coordinar, articular, consensuar políticas ferroviarias a corto, mediano y a largo plazo. Tratar de ir resolviendo los problemas que tiene día a día el sistema, coordinando con las empresas, pensando una política a largo plazo, como puede ser la sustitución de importaciones", detalló.



"También lo referente a cuestiones alternativas a lo tradicional, ir resolviéndolo con las demás áreas, con el Ministerio de la Producción, con el INTI, con diferentes organismos, tanto del sector público como privado, para ir viendo como el día de mañana vamos trabajando en diferentes opciones que nos permitan mejorar el medio ambiente, la calidad de los repuestos, de los insumos del sector ferroviario", afirmó.



"La tarea que nos compete escoordinar, articular, consensuar políticas ferroviarias a corto, mediano y a largo plazo





Apuntó que "en la práctica esto se lleva adelante con algo que está dando muy buen resultado, que son las Mesas que hemos constituido y donde nos sentamos todos los actores involucrados por tema. Hemos formado, por ejemplo, una Mesa Ambiental, donde viene gente de Trenes Argentinos, más otras organizaciones fuera de Trenes, con las que estamos trabajando fuertemente en cómo vamos mejorando el Medio Ambiente en todo lo que tenga que ver con el impacto en el sistema ferroviario".



"Así en cada uno de los temas, tenemos conformadas alrededor de 23 mesas que nos permiten darle una dinámica distinta, rápida e ir resolviendo los problemas, tanto a corto plazo, como a mediano y a largo plazo", manifestó.



Recordó que "esta fue una Ley creada en el año 2015 por el exministro de Transportes de la gestión de Cristina Kirchner y en los cuatro años que pasaron no se le dio mucho impulso e importancia, y en este gobierno de Alberto Fernández, a través de su ministro, Mario Meoni, se trató de impulsar Ferrocarriles Argentinos".

Rufeil se refirió al futuro puntualizando que está "pensando en lo que tiene que ver con la sustitución de importaciones, tratar de trabajar en diferentes puntos que nos permitan ir mejorando el sistema, mejorando la calidad de los insumos y de las cosas que se necesitan en el sistema. En eso estamos trabajando muy fuertemente, pero también estamos trabajando en lo que tiene que ver con mejorar el servicio".



"En todo lo que tiene que ver con que los usuarios cada día puedan viajar mejor, y cada área está trabajando y pensando en la incorporación de nuevos coches, en lo que tiene que ver con las obras de infraestructura que se están llevando adelante", añadió.



Aclaró que "en lo inmediato lo más importante son las obras que se están haciendo en los pasos bajo a nivel, sub nivel, sobre nivel, que se están haciendo en todo el territorio del país, pero fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, donde está concentrada la mayor cantidad de usuarios y pasajeros que tiene el sistema".



"En lo inmediato lo más importante son las obras en los pasos bajo a nivel, sub nivel, sobre nivel, que se están haciendo en todo el territorio del país"





Pero también "se está trabajando muy fuerte en la fabricación de vagones en la Argentina, en Fabricaciones Militares de Río Tercero y en otros lugares más; ojalá en algún momento podamos hacer todo y que todo sea producción local, lo que genera mano de obra, puestos de trabajo, genera esperanza. Pero la realidad es que hoy tenemos que hacer una mixtura entre lo local y lo que tenemos que traer de afuera".



Finalmente, sostuvo que "la red ferroviaria argentina es una de las más importantes del mundo, por todo lo que se puede transportar, por el acceso a los puertos, y hay que recuperarla, ponerla en valor".