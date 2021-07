La convocatoria en San Nicolás Una protesta opositora en el campo con consignas para todos los gustos

El reclamo específico del campo, algo que tenga que ver por ejemplo con el cierre a la exportación de carne, curiosamente no aparece explicitado en las consignas.

El escenario ya está preparado con las banderas de las provincias y una convocatoria en celeste y blanco: "Ciudadanos por la república". También con los símbolos de la protesta: la Constitución Nacional, un pizarrón, maíz, tarros de leche, valijas.

El que se lleva las primeras fotos es Maximiliano Guerra, mientras se espera la presencia de otras figuras estelares. Los "gauchos de Güemes", que como ya se anunció por las redes viajaron desde Salta con sus caballos. Y los representantes de la Mesa de Enlace, que cerrarán el acto presentado y promocionado como "apartidario y apolítico ". No todos. Mientras convocaba a la protesta por TN, anteanoche el titular de Coninagro, Carlos Iannizzotto, anunció que no estaría presente "para no mezclar", dado que hace poco anunció oficialmente su candidatura a legislador, ligado al espacio de Florencio Randazzo y Roberto Lavagna.