Dos frigoríficos entrerrianos fueron denunciados por evasión tributaria

El 30 de mayo pasado la Dirección General de Aduanas (DGA) denunció a 19 frigoríficos por “maniobras de evasión tributaria y por menor ingreso de divisas al mercado cambiario”, luego de detectar que las firmas declararon mercadería en forma incorrecta con el objetivo de reducir la carga tributaria y subfacturar ventas. Además, el organismo les impuso multas por casi 6 millones de dólares.



En aquel momento no trascendió cuáles eran esas firmas. El listado se reveló este domingo, en el artículo titulado “Funes, el desmemorioso”, de Horacio Verbitsky, publicado en El cohete a la luna.



Entre las plantas denunciadas figuran el Frigorífico Alberdi Sociedad Anónima, ubicado sobre la Ruta 11 en la localidad de Oro Verde, departamento Paraná, y la Procesadora Ganadera Entrerriana (PGE), emplazada en la ciudad de San José, del departamento Colón.



En el artículo se explica además en qué consistió la maniobra de evasión. “Los frigoríficos denunciados declararon exportaciones de hueso y de carne no apta para consumo humano, mercadería, que paga un 5% de Derechos de Exportación. Pero la fiscalización detectó que se trataba de alimento apto para consumo humano, tal como lo había certificado el Senasa en los permisos de embarque. Su alícuota es casi el doble, el 9%”, señala el informe.



Indica que “luego se revisaron todos los permisos de embarque de exportaciones que habían salido del país como si se tratara de mercadería no apta para el consumo desde marzo de 2020 y se detectó que las firmas denunciadas declararon exportar carne con hueso, cuando en realidad era mercadería apta para el consumo humano. Además de la evasión impositiva de 4 puntos, al declarar exportaciones de productos que tienen un menor valor en el mercado, las maniobras también implicaron un retaceo en el ingreso de divisas al mercado cambiario”.



La lista de los frigoríficos denunciados:



Sociedad Anónima Carnes Pampeanas



Azul Natural Beef S.A.



Frigorífico General Pico S.A.



Conallison



Frigorífico Alberdi Sociedad Anónima



On Beat S.R.L.



Panoa S.R.L.



Arre Beef S.A.



Coto Centro Integral De Comercio



F R I A R S.A.



Industrias Frigoríficas Recreo



Procesadora Ganadera Entrerriana



Quickfood S.A.



Swift Argentina S.A.



Tutto Porky´s SRL



Logros S.A.



Marfrig Argentina S.A.



Carnes Sudamericanas S.A.



Black Bambo Enterprises



En tanto, señala que también se pudieron establecer las siguientes infracciones:



-Subfacturación de compras: Peso y precios declarados en la documentación por debajo de los valores vigentes en la plaza así como la declaración de compra de animales de menor valor a los que realmente se comercializan.



-Compras no declaradas: Operaciones con productores que no están registrados y operaciones con productores registrados que no son declaradas (animales que son movilizados formalmente pero que luego no figuran en las declaraciones).



-Utilización de facturas apócrifas: Operaciones con comprobantes apócrifos, compras a productores que desconocen la transacción (facturas duplicadas), facturación de servicios inexistentes para equilibrar débitos y créditos ante ventas de carne omitidas.



-Subfacturación de ventas: Operaciones facturadas a precios por debajo de los del mercado y/o con menores cantidades declaradas.



-Empleo no registrado: Informalidad y precarización en las distintas etapas de la cadena productiva. Pagos de complementos de salarios no registrados y subdeclaración de los horarios de trabajo. (APFDigital)