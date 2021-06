Se han vacunado 39.180 docentes y no docentes

El dato lo refleja un listado elaborado por la Sala de Situación de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud al que accedió Entre Ríos Ahora. En forma desagregada, se han vacunado 32.454 docentes y no docentes con primera dosis; y 6.726 con segunda dosis. En el Consejo General de Educación (CGE) señalan que el plantel total de docentes y no docentes llega a 52.000 en Entre Ríos: 47.000 docentes y 5.000 auxiliares. El cálculo arroja que un 75% de docentes y no docentes de la Provincia se han vacunado con primera y segunda dosis. Si la cuenta se hace con los 32.454 con primera dosis, el porcentaje baja al 62%. Aunque en Educación agregan un dato: existe una franja importante de docentes y no docentes que fueron vacunados en forma previa al plan de inoculación que se centró en los trabajadores de la educación: son los que integran los grupos de riesgo, que fueron inoculados en forma previa con la vacuna. En ese caso, dicen en el CGE, el porcentaje se eleva significativamente. Claro que el dato no está consignado en los conteos que lleva registrado el Ministerio de Salud. Sólo considerando ese dato agregado se podría llegar a justificar la aseveración de este miércoles del gobernador Gustavo Bordet, cuando habló de un 90% de vacunados. “En el sector docente hay 40.000 dosis aplicadas sobre un universo total de 47.000 docentes, es decir que el 90 por ciento de los docentes entrerrianos tiene al menos una dosis aplicada”, dijo Bordet y acotó: “Y también continuamos recibiendo vacunas, lo cual nos va a permitir poder seguir activamente con una campaña de vacunación que es histórica en la provincia porque nunca se vacunó tanta gente en tan corto lapso de tiempo y de manera tan organizada”.