Fernández: "Es la diplomacia la que debe llevarnos a recuperar" las Islas Malvinas

El presidente Alberto Fernández sostuvo que es la "diplomacia la que debe llevarnos a recuperar" las Islas Malvinas y destacó que Argentina seguirá insistiendo con "coraje y empeño" en su reclamo de soberanía sobre esos territorios "usurpados" por el Reino Unido.



"No hay más lugar en el siglo XXI para el colonialismo, porque las Malvinas fueron, son y serán argentinas, y todos los días debemos trabajar en procura de recuperar ese territorio", enfatizó el Presidente en un acto por el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico.



Fernández encabezó la ceremonia en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada junto al ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza; y el secretario de Malvinas, Daniel Filmus, entre otros funcionarios.



El Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas fue conmemorado a través de varios actos y recordaciones en todo el país y tuvo su ceremonia central con el acto encabezado por Fernández.



En su mensaje, el jefe de Estado sostuvo que Malvinas es "para todos un dolor enorme, porque no las tenemos y sabemos que son parte de nuestro territorio", por lo que reafirmó que "día a día convocamos a la conciencia nacional para no olvidar ese reclamo y a la conciencia internacional para que nos den esa parte del territorio que ha sido usurpada".

"No sólo tenemos los derechos políticos, por ser la continuidad de aquellos territorios españoles, sino porque son parte de la plataforma argentina", apuntó el mandatario sobre las islas.



Tras reseñar que fue la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la que, en 1965, "decidió que Argentina y el Reino Unido se sentaran a buscar una solución a la usurpación" británica, Fernández sostuvo que desde entonces hubo "muchos esfuerzos" desde esta parte del mundo por "encontrar un punto de diálogo y acuerdo con los usurpadores, pero no nos fue bien".



"Estamos desmembrados: una parte de nuestro territorio ha quedado a un costado y lo ha usurpado alguien que no tiene derecho sobre ese territorio", lamentó el mandatario sobre el Reino Unido.



Fernández contrapuso además la tradición del reclamo de soberanía a la "actitud distinta" que tuvo al respecto el Gobierno de Mauricio Macri, quien mostró "cierta laxitud que permitió que muchos esfuerzos que habíamos hecho en procura de garantizar nuestros derechos quedaran de algún modo opacados", evaluó.



Al respecto, el mandatario puntualizó que la soberanía "excede mucho la idea de integridad territorial", al plantear que "ser soberanos es ser capaces de valernos por nosotros mismos y no recurrir a otro".