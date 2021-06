Fernández y Sánchez ratificaron vínculos, apoyos y perspectivas de inversiones

El presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, ratificaron los vínculos de ambas naciones y llamaron a hacerlos "aún más sólidos" a uno y otro lado del Atlántico para lograr mayores inversiones, una distribución más equitativa de las vacunas contra el coronavirus y el apoyo necesario para que Argentina pueda obtener una reprogramación de los vencimientos de deuda con organismos multilaterales de crédito.



Estos fueron los ejes del encuentro que mantuvieron ambos mandatarios junto a empresarios de las dos naciones en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada y luego en una conferencia de prensa conjunta que encabezaron en las afueras de la Casa de Gobierno, con presencia de medios locales y españoles.

Pandemia y vacunas



Sánchez destacó "las medidas que ha adoptado el presidente Alberto Fernández para defender la salud pública y la vida de sus compatriotas" en el marco de la pandemia por coronavirus y también se sumó al reclamo argentino de una "distribución más equitativa de las dosis" para lo que remarcaron como urgente "acelerar la distribución global de vacunas".



Sánchez pidió también que se transfiera "la tecnología necesaria para la producción local de fármacos" como para contribuir a ese objetivo y haya mayor oferta de dosis.



En este marco, Sánchez se refirió a la vacuna Sputnik V y comentó que “es uno de los debates que estamos teniendo con la UE".



"Me atrevo a decir que son vacunas y no tendrían que ser obstáculos para la movilidad entre continentes aunque no estén homologadas”, dijo.