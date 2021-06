Comenzó masivo operativo de vacunación a docentes en la provincia

En la capital entrerriana, la vacunación a docentes se concentró en el hospital De la Baxada, de Paraná, donde estuvieron disponibles más de 2.500 dosis. Mientras que mañana se realizará en Concordia un operativo similar. Y se prevé otros en distintas localidades de la provincia.



En el hospital de la Baxada se hicieron presentes el subsecretario de Redes Integradas y Servicios de Salud, Marcos Bachetti; el titular del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, y la coordinadora de Planificación Ejecutiva del COES, María Eva Famin.



Bachetti dijo que, tal como se anunció, esta semana se definió profundizar el proceso de vacunación "al grupo estratégico de docentes y no docentes en la provincia", tanto en Paraná como en otros lugares de la provincia. "Ya se inició en Gualeguaychú y está organizada la vacunación esta semana en Concordia, en Concepción del Uruguay y en otras localidades", acotó.



Mencionó luego que "muchos docentes ya se vacunaron dentro de su categoría de riesgo, por ser diabéticos o tener alguna patología" y destacó el trabajo realizado en forma conjunta con el Consejo General de Educación "para poder dar continuidad a la vacunación a este grupo tan importante".



También dio cuenta de que se están recibiendo más dosis de vacunas contra el Covid y que "es un buen augurio para lo que viene". "Cuando llega un avión con vacunas al país, hacemos los cálculos y sabemos aproximadamente cuántas dosis nos van a tocar", comentó, al tiempo que indicó que "lo importante es que durante el mes de junio va a haber una aceleración de la campaña de vacunación porque vamos a recibir más dosis".



En otro orden, respecto a la aplicación de la segunda dosis de las vacunas, Bachetti precisó que "en el caso de la Sputnik estamos sujetos a la disponibilidad que envíen al país. El Ministerio de Salud de la Nación está haciendo las gestiones con la Federación Rusa para poder disponer de más cantidad, porque ya hay gente que en esta semana empieza a cumplir los 90 días desde su primera dosis. Nosotros recibimos un lote bastante chico pero que nos da para distribuir en la provincia y poder empezar a aplicar las segundas dosis, específicamente con el cronograma para las personas que requieren completar ese esquema porque se cumplen las 12 semanas”.



Concretamente, dijo que se recibieron 2.400 dosis del componente dos de la Sputnik y, por los registros, “ya sabemos cuáles son las personas que requieren antes las vacunas y así las vamos a distribuir en toda la provincia durante esta semana. En la ciudad de Paraná estamos empezando a distribuir los turnos para esas personas que son los primeros adultos mayores vacunados en los primeros días de marzo”.



En relación a la Astra Zéneca indicó que “tenemos más margen porque las primeras 16.000 que son las Covishield que llegaron, ya están distribuidas para completar el esquema y a medida que vayan cumpliéndose las semanas pautadas para la segunda dosis se van a ir enviando. De estas no hay mayores problemas porque son las dosis que están entrando en mayores cantidades".



Remarcó que "es necesario que todo docente y no docente se inscriba en la plataforma del gobierno de la provincia, que está en la página del Ministerio de Salud y de Gobierno, y manifieste su voluntad de vacunarse, porque ordena muchísimo más las jornadas de vacunación estar pre inscripto. También se puede inscribir toda persona de riesgo entre 18 y 59 años”.



Respecto a esto último, informó que se agregaron dos patologías al plan de vacunación de la población objetivo, que ya estaban pero se complementaron: “Una es la obesidad grado uno, esto es que cualquier persona con un índice de masa corporal por arriba de 30 se puede registrar, antes era de 35. Eso amplía el grupo a vacunar y es importante porque son personas de riesgo”. También aquellas personas “con el síndrome metabólico, que son las que juntan más de una patología crónica, que en general es hipertensión con obesidad”, acotó.



En toda la provincia



A su turno, Martín Müller resaltó que "este proceso que se inició hoy será para todas las localidades" y acotó que "estamos muy conformes, y así se lo manifestamos al equipo del Ministerio de Salud, con este sistema de inscripción online porque agiliza muchísimo la vacunación a miles de docentes en toda la provincia". "Estar acá nos transmite esperanza y emoción, y también manifiesta la importancia que la educación y la escuela tienen para el gobierno provincial, tal como me lo transmitió el gobernador Bordet con quien me comuniqué y está monitoreando la situación", subrayó.



Consultado sobre la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno, respondió: " Si bien tenemos autonomía para definir los calendarios escolares, lo coordinamos con las provincias vecinas y a nivel federal con todo el país porque esto implica otros movimientos, otra estructuración social que excede a la escuela".



Con respecto al paro de 48 horas dispuesto por Agmer, exigiendo la vacunación de los docentes, el funcionario sostuvo que "sabemos que es importante que estén inmunizados y esto descomprime la demanda". "Por otro lado, nos cuesta comprender esta medida que tomó el gremio para estos dos días porque para nosotros también es importante la continuidad pedagógica en aquellas ciudades donde esta semana están suspendidas las clases presenciales de manera virtual", indicó.



En ese sentido, Müller señaló que "llamamos a la reflexión, ya que creemos que debe haber una mayor responsabilidad de parte del gremio docente, sabiendo que esta situación es muy dinámica y que debemos tomar decisiones en contextos con mucha incertidumbre, pero todos tenemos que poner de nuestra parte para que estas decisiones tengan el mayor consenso posible. Eso es lo que se buscó con el decreto provincial el sábado pasado y eso es lo que se logra con el acompañamiento de algunos municipios a la medida de la presencialidad y en otros casos solicitando la suspensión por esta semana".



En cuanto a cómo continuarán los operativos de vacunación, Famin agregó que "estamos llevando una regularidad que permite a la población conocer cómo se planifican las estrategias. Este miércoles se continúa en la escuela Hogar de lunes a sábado, con 900 turnos a personas con factores de riesgo”.



“Me parece importante insistir en que las personas que tienen algunas de las patologías se inscriban a los efectos de poder ordenar la convocatoria”, señaló.



“En el transcurso de la marcha del Plan Rector de Vacunación es destacable cómo se han podido ir generando las herramientas, ajustando los detalles para poder incorporar grupos nuevos o retomar los sectores rápidamente sin mayor complicación. Para eso necesitamos que la población manifieste su voluntad de vacunarse y de esta manera convocarlos rápidamente para que tengan su vacuna”, finalizó.