Juntas y Comunas coordinaron acciones para la puesta en marcha del concurso fotográfico Mostrando mi Lugar

La ministra realizó la presentación junto al presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano y el vicepresidente primero del Senado, Daniel Olano y la secretaria de Cultura, Francisca D´Agostino.



El concurso, iniciado el 13 de mayo, tiene como objetivo hacer visible los distintos territorios entrerrianos a través de fotografías que capturen la identidad de los pueblos de la Provincia.



La ministra Romero saludó la presencia de los legisladores, presidentes y coordinadores, “que son una pieza fundamental para la difusión de este concurso, para que no falte una sola Junta de Gobierno o Comuna en mostrarnos su lugar”, sostuvo.



“Todas las fotografías que recibamos van a ser condensadas en una muestra itinerante para que puedan ser visualizadas por toda la comunidad. Lo que queremos es mostrar esos lugares que tenemos en Entre Ríos, no solo para el turismo sino también para la cultura de nuestro territorio. Una gama de pueblos y ciudades que construyen este crisol de razas”, subrayó la ministra Romero.



El presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, destacó la importancia de que las Juntas y Comunas sean protagonistas de este proyecto, “para mostrar los lugares que consideren más emblemáticos y representativos, valorando la pertenencia entre quien toma la foto y lo fotografiado”.



"Desde la Cámara de Diputados celebramos esta propuesta artística y acompañamos la decisión de poner en valor nuestra cultura e identidad desde la mirada de las y los vecinos que participarán del concurso. Será una oportunidad para reflejar las realidades de nuestros pueblos y comunidades a través del sentido de pertenencia de cada ciudadana y ciudadano", remarcó.



Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Senadores, Daniel Olano, felicitó la iniciativa del Gobierno Provincial por el “desafío de llevar adelante una muestra de cada rincón de nuestra provincia, que son lugares que por ahí no se ven. Esta es una gran posibilidad para invitar a todas y todos, para que cada lugar pueda mostrar lo que tiene en su territorio. Ojalá podamos aportar lo más posible para que esto sea un gran evento que nos permita hacer visible cada parte de Entre Ríos”.



A su turno, la secretaria de Cultura, Francisca D’ Agostino, explicó: "El concurso de Fotografías nos permite recoger las identidades a partir de paisajes, y prácticas cotidianas de las Comunas y Juntas de gobierno; territorios que también nos representan como entrerrianos. Es por es que queremos destacar y a través de las imágenes que sienten como propio las comunidades de estas localidades"



Este concurso prevé premiar a las personas que sean seleccionadas como ganadores por su fotografía y también a las administraciones gubernamentales de donde pertenezca la imagen. En ese sentido, el Ministerio de Gobierno y Justicia aportó un proyector con pantalla para que pueda ser utilizado por la Junta o Comuna que gane el concurso, de manera de incentivar las políticas culturales locales.



La Cámaras de Diputados y Senadores se sumaron a la iniciativa, aportando el primer y segundo premio que consiste en una cámara fotográfica semi profesional y una Tablet de última generación.



Además, el tercer premio y las menciones especiales se llevarán distintas publicaciones de fotografías y literatura y tendrán la posibilidad de formar parte de la muestra itinerante de las obras seleccionadas.



El plazo de convocatoria para envío de materiales es para el 4 de julio y los ganadores serán anunciados a finales de dicho mes. Para participar del concurso “Mostrando mi Lugar” hay que ingresar en el formulario: https://forms.gle/GVXXtZ89Z67TQ2Rv7 donde además se pueden encontrar las bases y condiciones.



Estuvieron presentes, el diputado, Leonardo Silva; los senadores por el departamento Gualeguaychú, Jorge Maradey; por Concordia, Armando Gay; por Federal, Nancy Miranda; por Feliciano, Ester González y por Victoria, Gastón Bagnat.



Además, el secretario de Asuntos Municipales, Fabián Flores; el subsecretario de Comunas, Mariano Nuñez; el director de Juntas de Gobierno, José Bantar; el director de Diversidad y Formación Cultural, Federico Prieto, representantes de las Comunas, de las Juntas de Gobierno y coordinadores de los territorios.