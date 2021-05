Bordet: “Reafirmamos la política pública de mantener y acrecentar este patrimonio histórico”

La obra tiene un 57 por ciento de avance y para octubre está previsto que concluya.



Con la ampliación prevista en las instalaciones del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Prof. Antonio Serrano, el edificio contará con sectores de gobierno y de gestión, espacios de servicios y circulaciones que incluye modificaciones de panelerías de oficinas, cambios de tipos de pisos, pre instalaciones de aire acondicionado, y demás detalles de mejoras. El monto original previsto para la obra asciende a 24.440.650 pesos.



Al respecto, el gobernador Gustavo Bordet dijo que “en este día internacional de los museos, reafirmamos esta política pública de mantener y acrecentar este patrimonio histórico”, y remarcó que "queríamos testimoniar un reconocimiento a todos quienes trabajan desde la cultura en los muesos”.



“Me gusta mucho reencontrarme con la historia, la cultura y también desde la gestión afectar los recursos necesarios para poner en valor los museos. Por eso es importante la conmemoración de este día generando compromiso y trabajo”, insistió.



Junto al gobernador, estuvo la secretaria de Cultura Francisca D´Agostino, y la directora del museo Profesor Antonio Serrano, Gisela Bahler. También participó la esposa del gobernador, Mariel Ávila.



“En el día internacional de los museos, en Entre Ríos queríamos conmemorarlo justamente en el museo Antonio Serrano que es uno de los más importantes que tiene la provincia. Es un museo que puede albergar distintas especies, en antropología que puede mostrarnos y visualizar nuestra Entre Ríos pasada y presente, y hacerlo en un edificio que es patrimonio histórico de la ciudad y la provincia", precisó el mandatario.



"Queríamos testimoniar un reconocimiento a todos quienes trabajan desde la cultura en los museos, las directores y directores de nuestro museos que ponen muchísimo esfuerzo y pasión en su trabajo, a todo el personal, museólogos, antropólogos, técnicos y personal administrativo porque para llevar adelante una tarea de esta naturaleza, hace falta mucho compromiso", aseguró.



Dicho esto, Bordet manifestó: "He podido ver este compromiso en cada uno de los lugares que he visitado en la provincia. Me gusta mucho reencontrarme con la historia, la cultura y también desde la gestión afectar los recursos necesarios para poner en valor los museos. Hemos estado en el museo Forclaz que es un orgullo para todos los entrerrianos en la zona de San José y que lo hemos puesto en valor", recordó.



Se refirió luego a la creación del museo de la Casa de Gobierno, el de la Imagen, y Evita en Centro Eva Perón, y también a la puesta en valor de muchos otros establecimientos como el museo Serrano al que se le cambió toda la cubierta de los techos de un edificio antiguo. "En este día internacional de los museos, reafirmamos esta política pública de mantener y acrecentar este patrimonio histórico. Sobre todo para nuestros chicos, para que puedan tener una interacción con distintas áreas de nuestra cultura, en este caso desde la antropología y las ciencias naturales", detalló.



En ese marco, hizo mención a la propuesta de otros museos. "Si alguien va al museo Leguizamón encontrará otra parte, otra rama de la cultura como así también va al museo de Bellas Artes, por citar algunos de Paraná, pero esto ocurre también en todas las ciudades de la provincia. Por eso es importante la conmemoración de este día generando compromiso y trabajo", concluyó.



En tanto, la secretaria de Cultura, Francisca D´Agostino, dijo que "Entre Ríos tiene un patrimonio muy grande. Son nueve los museos provinciales, y tres de los cuales fueron creados en la gestión del gobernador. Es una avance muy importante", destacó.



Dijo además que "se tiene casi 40 museos municipales o regionales, y uno nacional que es el Palacio San José. La importancia de estos lugares es que son el cuidado y acervo de todo el patrimonio cultural, arquitectónico, antropológico, histórico y pictórico de la provincia".



"Son lugares de acervo y que están abiertos a la comunidad. Es muy importante poder conocer ese patrimonio porque es de todos", insistió.



A modo de cierre, dijo que "en estos tiempos de pandemia, el lugar que ocupan los museos es central porque son lugares en los que se pueden hacer actividades culturales muy cuidadas porque todos tienen protocolos. Invitamos a todos los entrerrianos que durante este tiempo puedan conocer el patrimonio valiosísimo que tenemos en todos nuestros museos", concluyó.



La obra



La propuesta arquitectónica de ampliación del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Prof. Antonio Serrano se base en resolver los espacios de manera eficiente y flexible en sus dimensiones, ventilación y asoleamiento.



Una primera etapa contempló el tratamiento de los pluviales que vienen desde la plazoleta del Candombe y pasaban por el interior de la obra, y el criterio de implementación adoptado buscó establecer para las nuevas oficinas, un acceso independiente por calle San Martín.