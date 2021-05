Tavi Celis seguirá en la cárcel de Federal ; le rechazaron pedido de domiciliaria por Covid

Desde el año pasado, Daniel Tavi Celis pidió la audiencia de la unificación de las dos penas que estaba cumpliendo, la del asalto en Las Cuevas y la de narcotráfico. Luego, solicitó la libertad condicional porque llevaba cinco años preso, de los siete de la primera condena, y también la prisión preventiva domiciliaria por la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid. El Tribunal Oral Federal de Paraná, primero, le unificó las penas en 15 años y medio de prisión, y luego trató los pedidos de condicional y domiciliaria. Ambos fueron rechazados, por lo que el jefe narco seguirá alojado en la Unidad Penal de Federal en firme cumplimiento de las condenas.



Los pedidos de Celis fueron ingresados por su abogado defensor, Augusto Lafferriere. En cuanto al pedido de la libertad condicional, había argumentado que, como aún no habían unificado las penas, estaba en condiciones de obtener tal beneficio por haber cumplido más de los dos tercios de los siete años y medio que le impuso la justicia provincial por el asalto a una familia terrateniente en su campo del Departamento Diamante.



Al respecto, el fiscal general José Ignacio Candioti sostuvo que, luego de la unificación de las penas, Celis estaba muy lejos de llegar a las dos terceras partes de la condena de 15 años y seis meses de cárcel. Además, según lo establecido por la Ley de ejecución de Penas, tampoco es un enfermo cuyo tratamiento sea imposible de cumplir dentro de una cárcel, ni un interno discapacitado, ni mayor a 70 años.



Para fundamentar el pedido de arresto domiciliario, Lafferriere planteó que Celis padece problemas de salud que lo ponen en peligro ante un eventual contagio de coronavirus dentro del establecimiento penitenciario. Y solicitó que tal beneficio se mantenga hasta que finalice la pandemia.



Sobre este punto, el fiscal dictaminó que no estaba acreditado que Celis sea un paciente de riesgo porque no tiene más de 65 años, no es portador de Epoc, no es insulino dependiente, ni padece una insuficiencia renal crónica. A su vez, mencionó la acordada de la Cámara Federal de Casacion Penal que sostuvo que había que merituar con extrema prudencia y con carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad el prisiones domiciliarias y libertad condicional en casos de delitos graves. Por esto, Candioti remarcó que Celis fue condenado por un delito muy grave, como es la organización de actividades de narcotráfico.



En la resolución publicada ayer, el Tribunal efectuó un raconto de las dos sentencias por las cuales fue condenado el Tavi, con la mencionada pena unificada. Los jueces coincidieron con el fiscal en cuanto a que aún no ha alcanzado el tiempo de encierro correspondiente para obtener la libertad condicional. Y también sobre el pedido de la domiciliaria, sobre lo cual agregaron que el Servicio Penitenciario de Entre Ríos emitió un listado de personas vulnerables ante el eventual contagio del Covid en el cual Celis no se encuentra.



También refirieron los magistrados que el Servicio Penitenciario ha adoptado diversas medidas y protocolos para prevenir la enfermedad y su propagación, y aún en los casos con Covid implementó medidas de sanidad para que estén debidamente atendidos.



Por último, el TOF citó un fallo de Casación Penal donde sostiene que la mera alusión a la pandemia del Covid y la patología de algún problema de salud no habilita automáticamente a modificar la modalidad de encierro, y más aún cuando no se verificó la situación de riesgo.



Por otro lado, se informó a diario Uno que la defensa de Celis presentó un recurso de Casación contra la resolución del TOF que unificó la pena en 15 años y medio de prisión, con la expectativa de bajar los años de encierro que le quedan por delante.