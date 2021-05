Bordet: "Necesitamos reducir la circulación para resguardar la salud de la población"

Tras participar este jueves en Paraná de la presentación de programas destinados a jóvenes universitarios, el gobernador Bordet advirtió que "nos preocupa mucho la situación sanitaria”, e informó que “hoy hay récord de contagios, con 844 casos. Nos sigue preocupando cómo se viene dando la pandemia en el planeta, en el país y también en nuestra provincia, y estaremos atentos a tomar todas las medidas que sean necesarias para resguardar la salud de la población", insistió.



Consultado sobre si se adoptarían medidas focalizadas, recordó que "hay una calificación que tiene la provincia de Entre Ríos que no está en zona de alerta”. No obstante, “consideramos que tenemos que reducir de manera drástica la circulación para evitar problemas en el futuro muy cercano”.



En ese sentido, dijo que “seguiremos aplicando las restricciones que están impuestas porque era justamente esta semana muy necesaria para reducir la circulación. Cumplido esto, seguirán las restricciones que están establecidas en el DNU nacional y al cual adhiere la provincia", remarcó.



En ese marco, el mandatario precisó que hay un decreto que establecía que el día lunes se retomaban las clases presenciales: “Siempre se sostuvo que era una medida temporaria por siete días que era lo que se necesitaba para poder intervenir en el sistema de salud, incorporar más camas, lograr una mayor cobertura en vacunación y dar un respiro en las unidades de terapias intensivas que estaban siendo saturadas y que requería reducir la circulación de manera drástica”.



Por eso “es que tomamos el periodo de una semana que está estipulado en el decreto y como somos un gobierno que cumple lo que firmamos, cuando venza el decreto el día lunes, se habilitarán nuevamente las clases presenciales en la provincia de Entre Ríos", aclaró.



Dicho esto, confirmó que "este viernes viene el ministro de Educación a Paraná y confirmamos un convenio de transferencia de 475 millones de pesos para terminar las escuelas técnicas, entre las cuales está la del Puerto de Paraná que ya está habilitada, pero también la escuela técnica de Urdinarrain, de Larroque, de Concepción del Uruguay y de La Paz, además de una escuela nueva en Gualeguay”.



Reunión con el Presidente



Por otra parte, en cuanto a la reunión con el presidente Alberto Fernández el gobernador detalló que se trataron “las medidas sanitaras que nos ocupan y preocupan a un año y dos meses de pandemia donde estamos trabajando fuertemente en poder lograr un universo de vacunación mucho más amplio, en poder ir fortaleciendo el sistema de salud que es algo que post pandemia también quedará y también asignando recursos nacionales, pero también provinciales", detalló.



En ese sentido, precisó: "He firmado un decreto donde transferimos 500 millones de pesos a Salud, y estos 500 millones de pesos es lo que ahorra la provincia de pagar los intereses de deuda la provincia que logramos reestructurar. Volcamos esos recursos a salud. Compraremos 44 ambulancias, se equiparán más hospitales y estamos dando respuesta integral a la crisis que nos afecta por la pandemia".



Asimismo, informó que también analizaron con el Presidente la marcha de la obra pública: “Hoy asistimos a Entre Ríos a la reactivación de la obra pública que estuvo parada durante cuatro años en el gobierno de Macri”. En ese sentido, recordó que este miércoles “estuve en un acto donde firmamos un convenio para retomar todas las viviendas que estaban iniciando en 2015 y que fueron abandonadas. Todas éstas se terminarán ahora, pero además firmamos un convenio con Nación por más unidades habitacionales más que estaremos licitando ahora, y seguimos con nuestro programa provincial de viviendas”.



“También se reactiva la obra pública en material vial con la ruta Nº 18, la circunvalación en Paraná y con otras rutas provinciales como la ruta Nº 6, y próximamente las rutas Nº 1 y 12 en el norte de la provincia con acceso a distintas ciudades", detalló.



“De todo eso hablamos con el Presidente, que, pese a todas las dificultades de la pandemia y a las restricciones, estamos trabajando fuertemente para generar desde la obra pública oportunidades de trabajo en el sector de la construcción", acotó.



Asimismo, indicó que también dialogaron sobre temas vinculados con la contención sociosanitaria de la población: “Esto también tiene que ver que en épocas de pandemia podamos tener programas habilitados".



Mencionó además, que conversaron sobre “las becas para los trabajadores de la cultura”.



“Esto también tiene mucho que ver con medidas paliativas en una situación realmente extraordinaria y inédita que se da en el planeta y que obviamente en la provincia de Entre Ríos tenemos que abordarla con el Presidente, con los intendentes y desde el conjunto encontrar las soluciones para nuestra sociedad", completó.