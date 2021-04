Agmer aceptó la oferta y se levanta la carpa

Según supo Entre Ríos Ahora, la votación resultó 63 por la aceptación y 55 por el rechazo de la propuesta oficial.

El congreso debió atravesar una serie de imponderables -la ausencia de varios congresales, los problemas de conexión de algunos dirigentes y, lo más relevante, la fuerte división entre los mandatos- pero al final resolvió aceptar la propuesta de la administración del gobernador Gustavo Bordet. El lunes, el ministro de Economía, Hugo Ballay, había anticipado que, de haber rechazo, la propuesta se retiraría y el tema se dirimiría en la Justicia

Dos meses de discusión

La primera oferta salarial de la administración del gobernador Gustavo Bordet ocurrió el viernes 19 de febrero. Entonces, el Ejecutivo propuso un incremento de 15% más el blanqueo de las sumas en negro que paga desde octubre de 2020, entre $3.000 y $4.000, según el nivel de ingreso. La oferta fue rechazada por los gremios, aunque el Gobierno decidió pagar igual la mejora con los salarios de febrero.

La respuesta desde Agmer fue un paro de 72 horas al inicio del ciclo lectivo 2021, los días 1°, 2 y 3 de marzo, y la instalación de la carpa blanca en Plaza Mansilla para exigir la presentación de una oferta que contenga las exigencias de los maestros: recupero salarial de 2020, cuando hubo un índice inflacionario del 36,1%, y una pauta para 2021 que incluya cláusula de revisión.

La huelga se repitió el lunes 8, el jueves 11 y el viernes 12.

El 18 de marzo sesionó un nuevo congreso de Agmer que, ante un escenario hostil desde el Ejecutivo, y sin nueva oferta salarial, decidió aplicar otros tres días de paro en las escuelas: viernes 19, jueves 25 y viernes 26.

En ese contexto, el Gobierno, aún cuando había dispuesto el cierre de la paritaria salarial, convocó a los sindicatos docentes a una reunión en Casa de Gobierno el lunes 29 de marzo. Ese día, el Poder Ejecutivo presentó una propuesta de recomposición escalonada del haber del maestro en Entre Ríos: un 35% de aumento en el período mayo a noviembre, que llevaría el mínimo garantizado de bolsillo de $32.690 a $44.131.

La suba ofrecida se pagaría así: 5 % en mayo; 10 % en julio; 10% para septiembre; y 10 % en noviembre.

El 31 de marzo sesionó el congreso de Agmer y rechazó la oferta.

Los congresales del gremio no solo rechazaron la propuesta, sino que además la declararon «insuficiente» y se exigió una nueva presentación «superadora, no más allá del 6 de abril, que acorte los tramos e incluya cláusula de revisión». De no darse ese escenario, un nuevo paro, de 48 horas, el miércoles 7 y el jueves 8. No hubo oferta y la huelga se ejecutó.

El lunes 12 el Gobierno convocó a los sindicatos docentes y verbalizó la reformulación que había reclamado el último congreso de Agmer, realizado el viernes 9 del actual.

El viernes 9 del actual un nuevo congreso de Agmer había decidido reclamar al Gobierno una redefinición de la propuesta del 29 de marzo. El mandato que en forma mayoritaria votó el congreso del mayor gremio del sector docente planteó exigir al Gobierno, «con carácter urgente» y no más allá del día lunes12, una propuesta salarial «superadora que implique el acortamiento y acercamiento de los tramos planteados, pasando el congreso en cuarto intermedio hasta no más allá del miércoles 14 de abril».

Los tramos se «acortaron», tal como reclamó el principal gremio del sector, Agmer, y se extenderá entre mayo y octubre. La propuesta del 29 de marzo último había sido así: un 35%, repartido con un 5 % en mayo; 10 % en julio; 10% para septiembre; y 10 % en noviembre.

Luego la propuesta pasó a ser un 35% de aumento entre mayo y octubre: pero con un 8% en mayo; un 7% en julio; un 10% en septiembre, y un 10% en octubre.

De acuerdo a una evaluación hecha por el dirigente uruguayense Víctor Hutt, que integra la comisión del salario de Agmer, con la nueva oferta la mejora salarial anual de los maestras rondaría entre el 61% y el 77%.

El sueldo testigo, el maestro de grado sin antigüedad, empezó 2021 con un monto de $24.865. Esa cifra subió a $32.690 con la mejora del 31,5% aplicada en febrero, aunque en cargos de mayor jerarquía ese incremento fue inferior. Y con el incremento escalonado que propuso el Gobierno el 29 de marzo pasado, del 35%, esa cifra subiría entonces a $44.131. De la Redacción de Entre Ríos Ahora