Todo lo que hay que saber sobre los cambios Las 10 claves de la reforma de Ganancias

La proyecto que impulsó el Gobierno avanza en la concreción de una anhelada reivindicación de los trabajadores. Así la administración de Alberto Fernández se diferencia de la de Mauricio Macri, que había prometido lo mismo, pero no solo no lo hizo sino que amplió el universo de contribuyentes alcanzados por el impuesto. Lo que sigue es un detalle con las claves la reforma y su impacto en el bolsillo de quienes se ven beneficiados.

1. ¿Qué trabajadores quedan exceptuados del pago del Impuesto a las Ganancias?

Con la reforma sancionada por Cámara de Senadores, solo pagarán Ganancias quienes perciban un salario bruto mensual superior a los 150 mil pesos (124.500 pesos de bolsillo). Para calcular si se supera ese techo, se considerarán todos los importes percibidos en un mes, con excepción del aguinaldo. Hasta ahora, quienes pagan el tributo son los empleados en relación de dependencia solteros sin hijos menores con un sueldo promedio neto mensual de 74.810 pesos y los casados con dos hijos menores que cobran a partir de 98.963 pesos.

2. ¿Qué pasa con los jubilados?

El proyecto eleva el mínimo no imponible para el pago de Ganancias de 6 a 8 haberes mínimos. Por lo tanto, solo pagarán el impuesto los que ahora cobran a partir de 164.571 pesos mensuales. Además, ese piso se ajusta automáticamente cada 3 meses por la ley de movilidad jubilatoria.

3. ¿Cuántos son los trabajadores y jubilados que dejan de pagar Ganancias?

El gobierno informó que 1.267.000 trabajadores, jubilados y pensionados dejarán de pagar Ganancias. A su vez, otras 102.741 personas pagarían menos. En el caso de los jubilados y pensionados, solo venían pagando Ganancias unos 160 mil, cerca del 3 por ciento del total, ya que el 70 por ciento de los pasivos cobra la mínima. Ahora, de esos 160 mil, unos 130 mil dejarán de pagar y los 30 mil restantes pagarán una cifra menor.

4. ¿Desde cuándo rigen los cambios?

La ley será retroactiva al 1 de enero de 2021.

5. ¿A los trabajadores y jubilados que queden exceptuados del impuesto les van a devolver lo que les retuvieron este año hasta la sanción de la ley?

Sí, con el cobro de los sueldos y jubilaciones de abril recibirán lo que les retuvieron en enero, febrero y marzo. Se estima que la devolución alcanzaría los 10.000 millones de pesos, unos 7893 pesos por beneficiario en promedio.

6. Si me aumentan el sueldo en los próximos meses y supero el mínimo no imponible, ¿vuelvo a pagar Ganancias?

Las variables del esquema impositivo se actualizan anualmente según la variación registrada por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). En el caso de Ganancias, el mínimo no imponible para este año quedaría definido en 150 mil pesos brutos. Por lo tanto, puede ocurrir que un trabajador quede excluido ahora y en los próximos meses reciba un aumento que lo haga superar ese techo y vuelva a pagar Ganancias. No obstante, se acordó facultar al Poder Ejecutivo a incrementar esos topes mínimos durante el ejercicio fiscal 2021.

7. ¿Habrá deducciones especiales para los trabajadores que perciben un salario de entre 150 y 173 mil pesos brutos mensuales?

Se dispuso una deducción especial para que no paguen quienes cobren hasta 150.000 pesos brutos, pero no se modificaron las escalas del impuesto. Por lo tanto, quienes lo sigan pagando deberán tributar las alícuotas más elevadas de la tabla. De ese modo, puede ocurrir, por ejemplo, que quien cobra un salario bruto de 160 mil pesos termine recibiendo en mano un monto menor que quien percibe 150 mil pesos, porque el primero está alcanzado por el impuesto y el segundo dejó de estarlo. Con la intención de afrontar estas distorsiones, el proyecto oficial faculta al Poder Ejecutivo a aplicarle una deducción especial a quienes cobrar entre 150 mil y 173 mil pesos brutos por mes. No obstante, el proyecto no establece cómo serían esas modificaciones sino que habilita a que sea el gobierno quien las defina.

8. ¿Qué deducciones adicionales introdujo el proyecto?

El contribuyente puede deducir actualmente 156.320 pesos anuales del impuesto a las Ganancias por su cónyuge, si este no percibe ingresos. El proyecto amplió esa deducción también a los concubinos, a quienes se define como “integrantes de la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo”. AFIP será la encargada de reglamentar los requisitos necesarios para acceder a ese beneficio. Además, los gastos de guardería para niños de hasta tres años no pagarán Ganancias por un tope anual de 67 mil pesos y se duplica el tope de los gastos que se pueden deducir por hijos con discapacidad pasando de 78.833 a 157.666 pesos. A su vez, se elimina el requisito de que los hijos discapacitados sean menores de 18 años. También se acordó deducir del impuesto la provisión de herramientas educativas para los hijos del trabajador y el otorgamiento o pago documentado de cursos o seminarios de capacitación hasta un límite equivalente al 40 por ciento. Por último, se acordó que no se tributará el impuesto sobre los suplementos que cobra el personal militar en actividad por título terciario, realización de actividades arriesgadas o trabajo en zonas insalubres o penosas y se decidió eximir los bonos por productividad que cobran los trabajadores hasta el 40 por ciento de la ganancia siempre que no supere los 300 mil pesos.

9. ¿Se mantiene la exención del tributo sobre las horas extra para el personal de salud?

El gobierno había decidido otorgar ese beneficio por decreto entre marzo y diciembre del año pasado y la nueva norma lo extiende a raíz de la continuidad de la pandemia. Además, se sumó entre los exceptuados a los recolectores de residuos.

10. ¿Cuál es el costo fiscal de los cambios en Ganancias?

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que por la suba del mínimo no imponible se dejarían de recaudar unos 47.600 millones de pesos, pero la cifra no contempla el impacto de los últimos cambios que se negociaron este fin de semana en la sesión de Diputados. En el gobierno afirman que ese impacto se verá morigerado por el impulso adicional al consumo que generen estos cambios, la mayor actividad económica y el crecimiento adicional de la recaudación. Además, se decidió incrementar el peso del impuesto a las Ganancias para empresas.