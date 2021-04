Fijaron aumentos escalonados en los precios de las garrafas: los nuevos valores

El Gobierno Nacional estableció aumentos de precios de la garrafa social que se aplicarán de manera escalonada. A la par se actualizará el monto de subsidio que reciben los sectores más vulnerables para poder continuar accediendo a la misma, pese a los nuevos aumentos.



Ambas medidas fueron publicadas este martes en el Boletín Oficial, a través de la Resolución 249/2021 de la Secretaría de Energía. Según justificó el Poder Ejecutivo, la decisión surge “teniendo en cuenta la variación experimentada en los valores asociados a la producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP) así como en los costos observados en los segmentos de fraccionamiento, distribución y comercio minorista”.



En este marco se planteó como necesario “actualizar los Precios Máximos de Referencia asociados a la producción y comercialización de GLP, propendiendo a que el precio al consumidor final resulte de los reales costos económicos de la actividad en las distintas etapas, de manera que la prestación del servicio se realice con las debidas condiciones de calidad y seguridad, siempre manteniendo la protección de los usuarios vulnerables a través del Programa HOGAR”.



El listado de los nuevos montos que definieron las autoridades del área establece que a partir de hoy el envase de 10 kilos de GLP tendrá un precio al público de $424,43; el de 12 kilos, de $509,32, y el de 15 kilos costará 635,65 pesos. Estos importes son sin los impuestos y no incluyen los posibles gastos extra por el servicio de venta a domicilio.



Estos “Precios Máximos de Referencia” regirán hasta que dentro de un mes se vuelvan a actualizar. A partir del próximo 1 de mayo, la garrafa de 10 kilos se venderá al público en $429,73; la de 12 kg, $515,68; y la de 15 Kg, $644,59.



El tercer aumento escalonado dispuesto en la resolución publicada este martes entrará en vigencia el 1 de junio cuando el envase de 10 kilos pase a costar $435,18; el de 12, $522,22; y el de 15 kilos, 652,78 pesos.



“Los precios máximos de referencia cumplen un rol primordial para dar efectivo cumplimiento a los objetivos trazados” en la ley que establece el marco regulatorio para la industria y comercialización de Gas Licuado de Petróleo, “entre los cuales se destaca, principalmente, el de asegurar el suministro económico de GLP a sectores sociales residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes”.



Subsidios para sectores vulnerables

En efecto, junto con los tres aumentos que se anunciaron hoy, el Gobierno también estableció un incremento del subsidio que otorga en el marco del Programa HOGAR destinado a las personas que viven en zonas sin servicio de gas natural, o que no se encuentren conectados a la red de distribución domiciliaria de gas.



Para el actual mes el subsidio se elevó a $326 por garrafa. A partir de mayo pasará a ser de $332 por garrafa; y desde el 1 de junio será actualizado a 338 pesos por garrafa. En cuando a la modificación del monto del subsidio, la Secretaría de Energía manifestó que resulta necesario que los sectores vulnerables “continúen abonando por cada garrafa de uso domiciliario que consuman, el mismo precio que se encontraba vigente al 1 de julio de 2019″. Previo a la pandemia, el programa alcanzaba a 2,3 millones de familias. Cabe aclarar, que también está destinado a comedores, merenderos, clubes de barrio, centros de atención infantil y centros comunitarios de todo el país sin servicio de gas natural y que utilizan gas licuado envasado.



Quienes tienen derecho a este beneficio deben registrarse, a través de un trámite online en el ANSES, ingresando a la web del organismo y seguir los pasos indicados.