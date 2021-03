Comercio exterior. Febrero cerró con superávit comercial de US$ 1.062 millones

El intercambio comercial de Argentina cerró en febrero con el segundo superávit consecutivo superior a US$ 1.000 millones, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (indec).



En febrero, el superávit comercial fue de US$ 1.062 millones, debido a que se registraron ingresos por exportaciones por US$ 4.775 millones, mientras que las importaciones sumaron US$ 3.713 millones.



Así, el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) alcanzó un valor de US$ 8.488 millones, con un aumento de 12,1%, en relación a igual mes del año anterior.



Las exportaciones aumentaron en febrero 9,1% respecto a igual mes de 2020 (US$ 397 millones), debido principalmente a un incremento de 14,2% en los precios, mientras quelas cantidades disminuyeron 4,5%.



Desagregado por rubros



Las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) aumentaron 41,9%, las manufacturas de origen industrial (MOI) mostraron una leve baja de 0,2%, en tanto los combustibles y energía y productos primarios disminuyeron 24,8% y 10,5%, respectivamente.



Por su parte, las importaciones aumentaron 16,4% respecto a igual mes del año anterior (US$ 522 millones), principalmente por una suba de 19% en las cantidades ya que los precios disminuyeron 2,2%; y, en términos desestacionalizados y tendencia-ciclo, las importaciones crecieron 1,5% y 2,8%, en cada caso, con relación a enero de 2021.



Todos los usos económicos registraron variaciones positivas, salvo los combustibles y lubricantes, que disminuyeron 31,1%.



Los bienes de capital subieron 42,4%; bienes intermedios, 16,1%; piezas y accesorios para bienes de capital, 19,8%; bienes de consumo, 1,8%; y vehículos automotores de pasajeros, 28,1%.



La balanza comercial fue de US$ 1.062 millones, 125 millones inferior que la del mismo mes de 2020 debido a que el alza en las importaciones -impulsadas por un aumento en las cantidades- superó al crecimiento de las exportaciones, cuya suba se debió principalmente al incremento de los precios.

Orígenes y destinos



En febrero, los principales destinos de las exportaciones argentinas fueron Brasil, Vietnam, Estados Unidos, China, India, Chile, Países Bajos, Indonesia, Bangladesh, e Irán, en ese orden, que en conjunto acumularon 57,8% del total de ventas externas.



Por su parte, los principales países de origen de las importaciones fueron China, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Tailandia, Italia, Vietnam, India, Japón y Bolivia, que representaron 71,8% del total de compras al exterior.



En el caso de Brasil, el principal socio comercial de la Argentina, las exportaciones totalizaron US$ 771 millones, con una caída de 6,8%; mientras que las importaciones sumaron 852 millones, con una suba de 23,1%, y así el saldo fue de -81 millones.



Por su parte, China compró productos por US$ 253 millones, con una suba de 29,1% y vendió a la Argentina productos por 865 millones, que significaron un incremento de 49,1%, por lo que el saldo fue de -612 millones.



Los superávits más importantes de febrero correspondieron al comercio con Viet Nam (US$ 235 millones), Chile (179 millones), India (171 millones), Países Bajos (163 millones), Indonesia (160 millones), Bangladesh (141 millones), Irán (121 millones), Argelia (102 millones), Egipto (92 millones) y Perú (86 millones).



En tanto, los déficits más importantes se registraron con China (- US$ 612 millones), Alemania (-111 millones), Brasil (-82 millones), Tailandia (-75 millones), Italia (-65 millones), Japón (-59 millones), México (-31 millones), Taiwán (-29 millones), Bolivia (-21 millones) y Turquía (-21 millones).