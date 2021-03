El aumento de la luz en Entre Ríos será de un 24,8 por ciento promedio desde marzo

Se anunciaron recientemente por los gobiernos nacional y provincial aumentos del servicio público de energía eléctrica. “Para entender la reestructuración tarifaria hay que comprender que tiene dos componentes que la integran: uno nacional, determinado por Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Camesa) que fija el valor de megavatio hora; y, otro, provincial, que es el Valor Agregado de Distribución (VAD)”, explicó el director del Epre. En ese marco, precisó que en Entre Ríos el Epre “dispuso un aumento promedio en la tarifa media global (para los usuarios de la provincia) del 15 por ciento para ser efectivo desde los consumos del 1 de marzo, es decir, se abonará con la factura que llegará en abril y el 24 de febrero de este año emergió la Resolución 131 de la Nación que determinó hacer efectivo un aumento del 9,8 por ciento desde los consumos de marzo, por lo que la Tarifa Media de Venta Global sufrirá un incremento del 24,8 por ciento promedio en la provincia”. Sin embargo, Paulín aclaró que “los usuarios residenciales (que representan el 75 por ciento de los consumidores del sector eléctrico provincial) abonarán un incremento del 16,8 por ciento.





En ese sentido, detalló que Entre Ríos “venía con un congelamiento de la tarifa eléctrica desde noviembre del 2019, es decir, que hasta el 28 de febrero la provincia sumaba 16 meses de congelamiento tarifario a tenor que no se había modificado el VAD ni el componente de adquisición de la energía en el mercado mayorista”, por lo que el descongelamiento tarifario responde a un atraso que se había generado: “La mayoría de los usuarios pagábamos un 40 por ciento del costo real de la energía, por lo que hay un 60 por ciento restante que estaba siendo subsidiado por los Estados nacional y provincial”.



Al respecto, recordó que las distribuidoras habían reclamado un aumento superior en Entre Ríos, pero el Epre no accedió: “Como las tarifas estaban congeladas desde noviembre de 2019 correspondía otorgar un porcentaje de un 32 por ciento pero el Epre consideró que no estaban dadas las condiciones para otorgar una suba de esa magnitud, porque no era el momento indicado”.