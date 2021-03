Nación y provincia van a recuperar el Palacio San José como espacio histórico, cultural y turístico

“Es muy importante poder preservar los edificios, pero también desde la historia tener ese sentimiento federal que nos identifica. Por eso celebro este acuerdo para empezar a trabajar rápidamente en esas acciones que todos necesitamos”, enfatizó Bordet.



El mandatario y el funcionario nacional se hicieron presentes en el Palacio San José, hoy Museo Nacional Justo José de Urquiza, en el departamento Uruguay, entre las localidades de Herrera y Caseros, a unos 30 kilómetros al oeste de Concepción del Uruguay, para sellar este acuerdo que incluirá estudios, proyectos de investigación, tareas de conservación, ampliación, equipamiento, refacción y modernización de del edificio.



“Es un monumento nacional que fue muy deteriorado en el abandono durante los últimos cuatro años y que necesitaba tener esta posibilidad de recuperar su esplendor", dijo el mandatario al tiempo que rescató la labor del personal del museo que durante estos años le dedicó un enorme esfuerzo a su conservación.



“Estamos no solo para convenir las obras que se harán, sino también ponernos de acuerdo en cómo dejamos puesto en valor este edificio que tiene una importancia desde la historia por los acontecimientos, los sucesos que han ocurrido aquí y también por lo que representa patrimonialmente”, informó el mandatario.



En ese sentido, manifestó estar “muy contento porque esperábamos desde hace mucho tiempo los entrerrianos este momento para preservar nuestra identidad cultural”.



Junto al gobernador Gustavo Bordet y el ministro de Cultura de Nación, Tristán Bauer; estuvieron la secretaria de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, Valeria González; los intendentes de Concepción del Uruguay; Martín Oliva; de San Justo, Fernando Viganoni; el secretario General de la Gobernación, Franco Ferrari; la secretaria de Cultura de la provincia, Francisca D`Agostino; la esposa del gobernador, Mariel Ávila; la diputada nacional, Blanca Osuna; y el senador nacional, Horacio Amavet.



El mandatario recordó una visita que había realizado hace algunos años atrás: "Había estado aquí hace algunos años atrás y teníamos el empeño, la vocación, la voluntad de poder llevar adelante acciones para remediar el deterioro que era evidente y ostensible en todo el Palacio”.



Y entonces, contó: “Me fui con más pena de la que había llegado, porque era imposible poder articular alguna acción al ser monumento Nacional, desde la provincia no podíamos intervenir sino había un convenio que nos autorice y por más buena voluntad que teníamos las partes, porque había estado con la Asociación de Amigos del Museo, donde charlamos y me manifestaban de la escasez hasta de las partidas para hacer frente a los gastos mínimos de mantenimiento, lo más imprescindibles", lamentó.



“Los sucesos históricos que aquí ocurrieron, uno esto lo dice despojado de todo tipo de connotaciones, los hombres y las mujeres en la historia hay que verlos con sus defectos, con sus virtudes, desde un todo, de manera integral y es así que este lugar ha tenido decisiones claves para nuestra historia”, comentó. “La etapa de la Confederación, todo lo que fue el pronunciamiento, la Unión Nacional, distintas vicisitudes que se fueron dando. Pero esos hechos sucedieron aquí”, valoró el mandatario.



Afirmó que “tener el Palacio en valor representa un legado que tenemos que dejarle, como bien se expresaba aquí, a nuestras generaciones futuras”.



En ese sentido, agregó: "De nuestra parte asumo el compromiso de rápidamente realizar acciones que no dependen de un convenio, como repavimentar el acceso al Palacio, lo vamos a asumir porque también forma parte de todo el complejo”.



En otro orden, se refirió al apoyo recibido por parte del gobierno nacional: “Es muy buena la oportunidad para poder agradecerte, el apoyo que hemos tenido en momentos realmente difíciles. Hemos tenido un apoyo importante para sobrellevar esta situación. Hubiese sido muy difícil sino se hubiesen generado todas las partidas presupuestarias en distintas áreas”.



“Este lugar es emblemático para la historia de nuestro país, para nuestra provincia. Merece y vale la pena que lo pongamos en valor”, expresó tras agradecer a todas las personas que trabajan en el lugar, "porque realmente cuando visité entendí esa vocación de servicio y de trabajo más allá de todo”. “Así que mi agradecimiento a ellos y a vos Tristán (Bauer), por estar acá y firmar este convenio tan importante no solamente para los entrerrianos, sino también para toda la Argentina”, finalizó.



Construir futuro



Por su parte, el ministro Bauer aseguró que "este encuentro es para unirnos, para trabajar, defender nuestra memoria porque es la única manera de construir futuro".



“Estamos en este Palacio, patrimonio de todos los argentinos y muy fuertemente afianzado por su historia aquí en Entre Ríos”, manifestó, y puso de relieve “el compromiso de dar lo mejor de nosotros, desde nuestro Ministerio en forma conjunta con el gobernador para ponerlo de pie”, sostuvo. “Para que cuando vengan nuestros ancianos, niños, que llegan con los colegios entiendan la memoria que guardan estas paredes y estos muros y desde esa historia, construir un futuro más hermoso y justo”, completó.



En ese marco, destacó la importancia de la firma del acuerdo: “Es importante firmar los protocolos, pero en realidad es importante la tarea que vamos a llevar adelante, el compromiso absoluto desde nuestro Ministerio y todo el equipo y ojalá podamos venir pronto y que este lugar vuelva a tener el esplendor que le corresponde”. “Te agradezco Gustavo por este encuentro y seguro nos ponemos a trabajar en forma conjunta”.



Federalismo



Bauer se refirió también al concepto de federalismo: "qué palabra tan importante en estos tiempos. Para nosotros una de las banderas claves de nuestro Ministerio es la diversidad cultural, y no puede haber diversidad cultural en la República Argentina sin federalismo".



En ese marco, indicó: “Nosotros tenemos que romper, y es propósito de este Ministerio, ese modelo híper concentrado en Buenos Aires en la ciudad puerto, en general y en particular en nuestro Ministerio”. Y refirió que en un “altísimo porcentaje” los museos, Institutos de Cine, Fondo Nacional de las Artes, teatros, están concentrados en Buenos Aires, “por eso la tarea que tenemos por delante para descentralizar y que tengamos una verdadera cultura con representación federal es fundamental y clave".



Pandemia



"La pandemia ha sido durísima para la humanidad y los argentinos", afirmó, “y una de las industrias más golpeadas han sido las industrias culturales, en el mundo y acá en la Argentina. Por eso desde el Ministerio lanzamos varias medidas y programas de apoyo y quisimos que sea federal”.



En ese sentido, detalló que “en Entre Ríos llevamos una inversión de 76 millones de pesos, ha recibido las asistencias del Ministerio 860 artistas y trabajadores de la cultura, y 178 espacios culturales”. "Eso está ahora gobernador", dijo al dirigirse a Bordet, y completó: "Pero vamos a seguir mientras esperamos ahora con más esperanza que la pandemia pase de la mano de la vacunación, con estas colaboraciones y ayudas y queremos seguir sosteniendo y acrecentado ese federalismo".



También comentó que “lanzamos un plan hoy de 1600 millones de pesos para de nuevo asistir con becas a los artistas, invito a todos los artitas, trabajadores de la cultura, entrerrianos que entren a la página del ministerio y que se postulen a esas becas así como a los demás proyectos que estamos siguiendo adelante”.



“Para nosotros las palabras importantes en el campo de las industrias culturales, son producción y trabajo, pero mientras no podamos desplegarnos con todas las actividades, van a seguir todas estas ayudas y vamos a estar presentes en Entre Ríos”.



Cambio cultural profundo



En otro orden, saludó "muy especialmente a las mujeres”, y mencionó que en el marco de la Semana de la Mujer, “hemos hecho muchos eventos y también con una mirada federal, para luchar contra el patriarcado, contra el machismo y contra ese horror que son los femicidios”.



“Necesitamos también desarrollar, un cambio cultural profundo y gracias a las mujeres, no solamente a las que están en nuestra memoria e historia, como Juana Azurduy, Remedios Del Valle, Eva Perón, las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, sino esa generación extraordinaria desde hace poco tiempo tomaron sus banderas con Ni Una Menos, y a partir de ahí hacia la conquista de derechos”, concluyó.



Aunar fuerzas



En tanto, la secretaria de Patrimonio Cultural, Valeria González, se refirió a la relevancia del convenio firmado entre el Ministerio de la Cultura de la Nación y la provincia de Entre Ríos, "para aunar fuerzas, deseos, ideas y recursos para poner en pie nuevamente a este Museo. Especialmente luego de este último periodo de especial abandono, como relataba el compañero", apuntó.



"Museo emblema, sin duda de la historia y la identidad de esta querida provincia de Entre Ríos, pero también fundamental para todas las argentinas y los argentinos, no solo por su incalculable valor arquitectónico aunado con su valor natural. Patrimonio no solo del siglo XIX sino hacía el siglo XXI, sino también como símbolo de la Confederación, ese otro modelo de federalismo que quizás en nuestra historia dominante haya perdido algunas batallas, pero que sin duda hoy es un faro que nos tiene iluminar para seguir nuestras políticas", valoró González.



Un día para celebrar y recordar



Por su parte el intendente de San Justo, Fernando Viganoni, celebró el momento porque “para San Justo este día es muy importante porque es algo que estábamos esperando hace mucho tiempo”, sostuvo. La verdad que cuando uno habla de los Museos Nacionales, como es este caso no puede obviar y hablar de la injusticia que sufrimos del 2015 al 2019, como todos saben con recortes presupuestarios, la imposibilidad para recaudar en algunos museos y demás”.



“Hoy en día celebro sinceramente”, dijo Viganoni al tiempo que destacó: “Me pone muy feliz que políticas Nacionales, provinciales, municipales y las instituciones aúnen esfuerzos para conservar nuestra historia, nuestras raíces”,.



“Celebro este día, celebro la presencia del ministro de la Nación y del gobernador Bordet en el Palacio San José y celebro la firma de este convenio que sin lugar a duda va a poner al Palacio en el lugar que debe estar y va a volver a ser el Museo más lindo de todos”, enfatizó el intendente de San Justo al hacer referencia al convenio marco para la puesta en valor del Palacio San José.