Agmer resolvió no iniciar el ciclo lectivo 2021

El principal sindicato docente en la provincia también definió “sostener como medida sindical la no presencialidad y el cumplimiento del trabajo docente con modalidad virtual entre el 18 y el 26 de febrero”. También ratificaron el no inicio del ciclo lectivo 2021 “si el gobierno no satisface nuestras demandas salariales”.



Entre las exigencias del gremio está una propuesta salarial “que recupere el 36,1 por ciento perdido en 2020 y fije para 2021 un mecanismo de actualización automática en función de la inflación”.



También en el listado de demandas está:



- Que el salario inicial se equipare con la Canasta Básica Total del Indec;

- Exigir la actualización del Código 029

- Que todo aumento salarial debe ser en blanco, saneando la obra social y el sistema previsional. Defensa irrestricta de la Ley 8732 y la Caja de Jubilaciones

- La restitución del aporte patronal al Iosper

-Regularización de los concursos en 2021

- Llevándolo al seis por ciento para activos y cuatro por ciento para jubilados.

- Discutir en paritaria de condiciones laborales de a) salud laboral;/ b) infraestructura y transporte; c) reglamento de la carrera docente; / d) trabajo en la excepcionalidad.



Finalmente, el encuentro de representantes gremiales pasó a cuarto intermedio “hasta no más allá del 26 de febrero”.