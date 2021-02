El CGE estableció criterios para las clases presenciales en las escuelas entrerrianas

El Consejo General de Educación aprobó el documento Pautas para la organización y funcionamiento institucional en el retorno a la presencialidad, que detalla los criterios a tener en cuenta por las escuelas de cada nivel y modalidad en la provincia para organizar la vuelta presencial a las aulas a partir del 1 de marzo.



En todos los casos el regreso a las actividades previas y a las clases presenciales será obligatoria para estudiantes y docentes -salvo que estén dentro de los grupos de riesgo- y se realizarán bajo las condiciones de seguridad sanitarias fijadas en el protocolo vigente.



El presidente del CGE, Martín Müller, indicó que "el inicio de las actividades se dará en el marco de un proceso que comenzamos en octubre del año pasado, con el retorno a la presencialidad bajo protocolos de medidas de higiene y seguridad" y consideró que este documento le da "previsibilidad a las escuelas para que desde el 10 de febrero puedan trabajar en la organización institucional de cara al 1 de marzo".



"Junto al gobierno provincial trabajamos para garantizar las condiciones básicas que permitan el resguardo y el cuidado de la salud de nuestros estudiantes, docentes y familias para este regreso presencial, contemplando la particularidad en cada nivel y modalidad", agregó el funcionario.



En ese sentido, el organismo educativo también estableció la no asistencia a las escuelas de personal incluido en los grupos de riesgo y poblaciones vulnerables determinados por las autoridades sanitarias. El equipo directivo de cada institución evaluará la necesidad de cobertura en cada caso, que será garantizada.



"En el marco de este proceso de incorporación gradual y cuidada de la presencialidad de nuestros estudiantes y, con un enorme esfuerzo del gobierno provincial, seguiremos garantizando la cobertura de quienes estén comprendidos en los distintos grupos de riesgo, tanto docentes como auxiliares, para asegurar el normal funcionamiento de nuestras escuelas", aseguró Müller.



Jornadas institucionales



Dentro de las actividades previas al inicio del ciclo lectivo se destacan las jornadas institucionales que deberán llevar a cabo todas las escuelas de Entre Ríos en dos días a elección: una del 17 al 19 de febrero y otra entre el 22 y el 26, para trabajar el Documento Nº 9 Orientaciones para la organización administrativa, institucional, curricular pedagógica y didáctica de la serie Contenidos en Casa.



La primera será para comunicar al personal sobre las definiciones respecto de la organización y funcionamiento planificados; la segunda para trabajar sobre esos criterios con cada nivel y modalidad.



Pautas para el regreso



Educación Inicial y Primaria: por mes, los estudiantes asistirán dos semanas de lunes a jueves y dos semanas de lunes a viernes, en los horarios y turnos usuales de la jornada escolar. Si las salas no permiten mantener la distancia reglamentaria, funcionarán grupos con sistema mixto, que garanticen la misma cantidad de días de clases presenciales a todos.



En las escuelas doble jornada, de jornada completa y las que tienen albergue, los estudiantes asistirán en un solo turno, con un máximo de cuatro horas diarias.



Educación Especial: los estudiantes asistirán de lunes a jueves, de acuerdo a la particularidad institucional, recursos disponibles, espacios físicos y alumnos en condición de asistir. Cada escuela definirá la conformación de agrupamientos, los tiempos de clase (máximo de cuatro horas) y la modalidad de trabajo.



Educación Secundaria y modalidades: los estudiantes asistirán de lunes a viernes en grupos rotativos cuando el aula no permita mantener el distanciamiento de la totalidad de los matriculados. En términos generales, en la primera semana asistirá un grupo y en la siguiente el otro. Según el calendario escolar se dispondrá de una semana cada cuatro para intensificar los saberes a los estudiantes con promoción acompañada.



Centros de Educación Física: la asistencia de los estudiantes estará sujeta a los horarios y días de las actividades propuestas por cada institución.



Centros Laborales de Jóvenes y Adultos: los instructores asistirán de lunes a viernes en el horario estipulado según su cargo u horas.



Organización en la primera semana de clases:



Educación Primaria: en las escuelas que requieran la organización de agrupamientos para la implementación de un sistema mixto, la primera semana de clases asistirán los estudiantes de acuerdo al siguiente cronograma, para luego conformar los grupos que se establecerán a partir del lunes 8.



1 de marzo: solo los 1º grados, de 8 a 12.



2 de marzo: solo los 2º grados, de 8 a 12.



3 de marzo: solo los 3º grados de 8 a 12.



4 de marzo: solo los 4º grados de 8 a 12.



5 de marzo: 5º y 6º grados de 8 a 12.



El mismo criterio se tendrá para la organización del turno tarde.



Las escuelas que por sus características no requieran la conformación de agrupamientos para respetar el distanciamiento social, recibirá a la totalidad de sus estudiantes desde el 1 de marzo.



Educación Secundaria: iniciará las actividades presenciales de manera escalonada durante la primera semana, en el horario usual, con el siguiente ordenamiento:



1 de marzo: 1º año de secundaria orientada, Técnico Profesional y de Jóvenes y Adultos.



2 de marzo: 2º año de secundaria orientada, de Técnico Profesional y de Jóvenes y Adultos.



3 de marzo: 3º año de secundaria orientada, Técnico Profesional y de Jóvenes y Adultos.



4 de marzo: 4º y 5º años de secundaria orientada y de Técnico Profesional; 1º de Jóvenes y Adultos.



5 de marzo: 6° año de secundaria orientada; 6° y 7° de Técnico Profesional; 3º de Jóvenes y Adultos.



A partir del 8 de marzo, asistirán en forma presencial los agrupamientos de los diferentes cursos tal como lo defina la institución.