Bordet y Trotta buscarán garantizar un regreso seguro a las aulas

Con la Plaza Mansilla de fondo, frente a Casa de Gobierno, donde se desarrolló la jornada del programa Acompañar: Puentes de igualdad, Bordet sostuvo que “estamos haciendo todo el esfuerzo necesario para garantizar el regreso seguro a las aulas”. Además puso de relieve la inversión que el Estado provincial viene haciendo en materia de “infraestructura, higiene, accesibilidad y seguridad”.



El encuentro del que también participó la ministra de Gobierno, Rosario Romero y el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, el senador nacional Edgardo Kueider, y los diputados nacionales Blanca Osuna, Mayda Cresto y Marcelo Casaretto, entre otros funcionarios, se realizaron de talleres, conversatorios y conciertos al aire libre, destinados a estudiantes y familias.



En diálogo con la prensa el gobernador resaltó que la provincia viene trabajando articuladamente con el gobierno nacional "para garantizar la presencialidad en las escuelas entrerrianas de acuerdo a todos los protocolos que se irán estableciendo para evitar la propagación en la pandemia de contagio y esto es lo que vamos a llevar adelante".



En este sentido, el mandatario dijo que "entendemos que hay que preparar las escuelas y a eso ya lo estamos haciendo", y adelantó que "hemos tenido reuniones con los gremios, con docentes, hemos visitado establecimientos escolares, los vamos a poner en condiciones”. En este marco aseguró que “no va a faltar ninguna medida de higiene en las escuelas para poder garantizar que los chicos puedan concurrir, también va a depender de cómo nos organicemos para que pueda el distanciamiento llevarse adelante y todo esto se articulará tomando en cuenta protocolos y medidas para cuidar que la presencialidad no sea un factor que dispare más contagios en la pandemia".



El gobernador señaló que Entre Ríos es una provincia que tiene una distribución demográfica en todo su territorio, muy proporcional y equitativa, "hay ciudades más grandes donde el desafío es completamente diferente a escuelas rurales", y en este sentido, dijo que "se proyectan para cada situación protocolos que tiendan a garantizar que puedan estar los chicos presencialmente en las aulas, pero abarcamos la totalidad del territorio entrerriano tanto en escuelas de ciudad como rurales, técnicas y agrotécnicas que requieren de clases porque son talleres, materias prácticas".

Adelantó que hay que tomar en cuenta "como un todo y no aplicar una única medida para toda la provincia".



El estado dice presente



Por su parte, el ministro Trotta se manifestó "muy contento por estar en Entre Ríos con el gobernador Bordet, reafirmando lo que es el compromiso no sólo de Entre Ríos sino también del gobierno nacional de priorizar la agenda educativa, de trabajar juntos como lo hemos hecho a lo largo del 2020 y transitar el desafío en particular que tenemos de un regreso seguro a las clases en todo el territorio argentino".



También dijo que su presencia es Paraná es para acompañar "esta iniciativa que está llevando adelante la provincia de Entre Ríos. El Estado dice presente principalmente con aquellos adolescentes, con aquellos niños y niñas que han tenido menor nivel de vinculación en el 2020 con la escuela".



Acotó que por lo vivido el año pasado "tenemos que reconocer el esfuerzo de todas las familias de Entre Ríos, de toda la comunidad educativa, maestros, maestras, pero a pesar de ese esfuerzo sabemos que no tuvimos la capacidad de llegar a todos los hogares y por eso también tenemos que fortalecer todo el trabajo de cara a estas actividades de verano y seguir trabajando para ir a buscar, que es lo que hemos conversado con el gobernador y con todo su equipo, a los adolescentes para que regresen a la escuela, para acompañar sus trayectorias, y para que definitivamente nuestro país pueda poner la centralidad en sus políticas públicas, una educación de calidad y transformadora".



"Venimos trabajando en todas las jurisdicciones. Tenemos todo un desafío que se vincula a lo que es el inicio de las clases con la presencialidad cuidada que es el compromiso que tenemos", sostuvo el funcionario nacional y acotó que están nominalizados los estudiantes que han tenido menor vínculo con la escuela "y ahí tenemos que terminar de establecer lo que tiene que ser cada una de las estrategias de acompañamiento pedagógico".



Luego sostuvo: "Hemos sido claros a lo largo del 2020 con todas las jurisdicciones educativas que no hay promoción automática. Este año para nosotros es tan importante, es vital, porque no sólo tenemos que transitar los aprendizajes que proyectamos en este ciclo lectivo, sino también recuperar aquellos aprendizajes que nos quedaron pendientes a pesar del esfuerzo de docentes, de familias y de estudiantes. Ese es el desafío que tenemos por delante que también implica, en un momento donde se discuten muchos aspectos de la educación, que la política, que los gobiernos, prioricen la agenda educativa que es lo que estamos haciendo".



Consultado el ministro Trotta, sobre su mensaje a la docencia entrerriana en esta situación buscando garantizar la presencialidad, el funcionario Nacional dijo: "venimos trabajando mucho con el gobernador y con todo su equipo. Para nosotros es fundamental una presencialidad cuidada, que logremos poner el desafío por delante que tenemos cada jurisdicción según la fecha de inicio del ciclo lectivo. Para nosotros ahí tenemos que ser conscientes que la presencialidad cuidada se relaciona a los protocolos”, explicó.



Y agregó: “Protocolos que aprobamos por unanimidad el dos de julio del año pasado. Estado Nacional, 23 provincias y ciudad de Buenos Aires y es lo que nos permite proyectar ese regreso a las aulas maximizando, intensificando la presencialidad con la mejora de los indicadores epidemiológicos pero siempre sosteniendo lo que tiene que ser el distanciamiento físico, las medidas de ventilación, el uso del tapaboca, higiene. Todos aspectos que hemos comprobado a lo largo del 2020 que nos permiten ese regreso seguro a las aulas y es lo que estamos trabajando”, precisó.



“Creemos avanzar de manera importante en lo que debe ser la inversión en la educación Inicial, educación Técnica, cuestiones que queremos que también sea algo trascendente en nuestra gestión de gobierno”, enfatizó el ministro Nacional.



Propuesta en conjunto



En ese marco, el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, destacó la importancia del encuentro, ya que "es muy bueno poder mostrarle a la sociedad entrerriana las propuestas que trabajamos de forma conjunta entre Nación y provincia para construir redes que revinculen a tantos estudiantes que por motivo de la pandemia vieron su vínculo con la escuela afectado. Este evento une la cultura, ciencia y arte con las familias".



"Con el gobernador tenemos una agenda de temas prioritarios, sabiendo que en materia educativa es fundamental esa articulación y el financiamiento del gobierno nacional. Sabemos que es decisión del presidente recuperar la inversión en materia educativa no solo después de cuatro años en los cuales la inversión cayó muchísimo sino por la importancia respecto a la pandemia", expresó Müller.



Sobre el programa



Acompañar: Puentes de igualdad es el programa del Ministerio de Educación nacional que se propone asociar los esfuerzos de las distintas áreas de gobierno, y potenciar de manera articulada iniciativas de los actores y sectores sociales identificados con el derecho a la educación para que, en cada territorio, se dé un acompañamiento integral a las trayectorias escolares de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. VIDEO Bordet y Trotta buscarán garantizar un regreso seguro a las aulas Descargar