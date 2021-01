El Festival Nacional del Chamame de Federal tendrá transmisión virtual en su nueva edición

El titular del área cultura del municipio de Federal , realizo importantes declaraciones en el programa "Estudio Cien" de La Cien en la jornada de este lunes Refiriendose a la obra pictórica en el tradicional arco de ingreso al ex barrio militar, " Elegimos un lugar significativo , que este a la vista de todos, así que este emblemático arco por eso fue elegido, sin dudas que alli destacaremos nuestro recoocimiento al chamame.que paso a ser patrimonio de la humanidad. Acerca de las manifestaciones que se realizaron ,con un abrazo simbólico al mismo, por parte de vecinos,, Caceres comento"esta muy bien que en democracia los vecinos puedan manifestarse y opinar de lo que significa vivir libremente, siempre que se haga con respeto y sin violencia,", Ademas este trabajo puede ser cambiado, mejorado o volverse a su antiguo color cuando se lo decida, aca no se rompe nada, se pone de manifiesto un hecho cultural que es el reconocimiento a nuestro chamame" finalizo. En cuanto a la edición suspendida del Festival Nacional del Chamame para este año 2021, manifestó " en eso estamos trabajando con un gran equipo y si se llegara a realizar ya que no podemos asegurarlo porque la situacion es cambiante dia a dia, con esa expectativa, aprovecharemos para en forma virtual llegar con los musicos, nuestros paisajes y lugares desconocidos para la mayoria, si bien es u trabajo arduo, no deja de entusiasmarnos."