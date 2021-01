Guzmán sobre la renegociación de la deuda: "Nación apoya absolutamente las gestiones de Entre Ríos"

Dijo que lo apoya “absolutamente” y afirmó que la provincia “actuó de buena fe, presentando una propuesta totalmente sensata, alineada con los preceptos de sostenibilidad”.



El ministro nacional formuló estos conceptos en el marco de su visita a Paraná, junto a su par del Interior, Eduardo de Pedro.

Ambos ministros mantuvieron junto al gobernador Gustavo Bordet un encuentro del que participaron entidades empresarias y de productores; asociaciones gremiales rurales y el sector turístico, entre otros, para abordar la generación de empleo y los aportes que desde el Estado se puedan generar para lograr desarrollo económico y movilidad social.



También firmaron un convenio destinado al fortalecimiento de la gestión provincial para generar nuevos proyectos de inversión por 140 millones de pesos, y el gobernador les entregó a las autoridades nacionales el proyecto para el nuevo hospital de Villaguay.



En esa ocasión, Guzmán se refirió a la problemática de la deuda de las provincias. Dijo que "acá hay una situación muy clara que es que a partir de 2018 el país empezó a experimentar una muy profunda crisis cambiaria que tornó las deudas en moneda extranjera insostenibles. El mundo reconoció que Argentina no tenía capacidad de repago de las deudas en dólares de acuerdo a los términos originales, la Nación reestructuró su deuda obteniendo un alivio sustancial de los pago programados de la deuda en dólares; y todas las provincias tienen que entender que hay una única caja de dólares para todo el país. Es la diferencia entre lo que se importa y lo que se exporta, lo que está en el mundo. Por eso es fundamental que las provincias, para proteger a sus ciudadanos y como coordinación armónica en todo el país, respeten los lineamientos de sostenibilidad que ha trazado la Nación”.



“Esto es algo que el gobierno de Entre Ríos viene realizando y es un buen ejemplo, junto a algunas otras provincias, en la línea de buscar defender los intereses que se deben defender. Y buscar una reestructuración que deje a la deuda en una situación sostenible y no que tiempo después se enfrente a los mismos problemas. Hay acreedores que no lo entienden y ese es el caso que está viviendo Entre Ríos”, manifestó.



El ministro consideró que “Entre Ríos actuó de buena fe, presentando una propuesta totalmente sensata, alineada con los preceptos de sostenibilidad; y hay acreedores que inclusive han estado comprando deudas a precios muy por debajo del valor denominal y ahora piden pagos que no están alineados con lo que el mundo ha reconocido que es la capacidad de pago de Argentina” ni con lo que son las tasas de intereses internacionales”.



En ese marco, aseguró que “absolutamente” apoya la posición de Entre Ríos que tomó el gobierno de Entre Ríos en cuanto a la renegociación de la deuda.



Luego agregó que “cada provincia lleva adelante sus propios diálogos, hay una coordinación de la Nación con la provincias, una unidad que se ha creado específicamente para resolver el problema de las deudas en dólares de las provincias, lo cual es algo que debemos resolver de forma estructural para que en adelante no volvamos a tener ningún problema”.



“Nosotros venimos gestionando de forma de crear reglas de juego a nivel federal para nunca más caer en los procesos de endeudamiento insostenibles”, concluyó.



Mesa de los argentinos



Por su parte, el ministro De Pedro destacó que "nos llevamos como positivo de este encuentro que el objetivo común que nos han expresado los empresarios de abastecer la mesa de los argentinos está. El objetivo común es ese, quizás tenemos que profundizar en la forma de cómo resolvemos la rentabilidad de las industrias que producen alimentos y el abastecimiento de alimentos para los argentinos. Pero hay un consenso, que es que esta solución la vamos a encontrar reuniéndonos, encontrándonos, discutiendo y articulando políticas”.



Visión federal



Por su parte, el gobernador Bordet agradeció al presidente Alberto Fernández “porque en un año atípico de pandemia estuvo tres veces en Entre Ríos y sus ministros permanentemente han estado cada vez que necesitábamos su presencia para compartir esta visión federal de país, de provincia, de municipios y poder articular con el sector privado, nuestros empresarios, productores y exportadores”.



“Esto es lo que hemos trabajado en esta mesa de diálogo donde expusimos cuáles son los objetivos que nos trazamos, cuáles son las metas propuestas sobre lo que pasó y lo que va a venir; y por otro lado escuchamos, que es lo más importante, a cada uno de los productores que están representados en cámaras, federaciones y asociaciones, para poder tener un diálogo franco en el que se encuentran las soluciones que cada uno necesita para poder garantizar el crecimiento, el desarrollo, la producción y el empleo en la provincia. Ha sido un reunión muy fructífera”, subrayó el mandatario.



Entre otros concepto, Bordet destacó en el discurso ante los productores y empresarios que “valoro mucho la baja de retenciones, porque era una larga demanda de nuestros productores regionales y esto genera ventajas competitivas. Entendemos que el camino para ir encontrando las soluciones es esto, marcando diferencias cuando las tenemos, aceptando las críticas cuando son necesarias para corregir rumbos y estamos dispuestos a sentarnos todas las veces que sean necesarias para encontrar los consensos, pero más que nada para encontrar las soluciones”.



“Entiendo que este es el camino de poder ir encontrando una provincia que nos permita llegar a sostener la distribución demográfica que hoy tenemos; y esto tiene que ver con garantizar los sistemas productivos en cada una de nuestras localidades, pero también con los sistemas educativos, que son muy importantes”.



En ese marco, destacó la charla del ministro Guzmán en la universidad, porque "las universidades cumplen un rol fundamental. La matriz educativa tiene que ver mucho con lo que venimos impulsando, que son nuestras escuelas agrotécnicas en la provincia, por la función y por el valor en la formación de nuestros jóvenes en conocimientos que después son aplicados a los sistemas de producción y que evitan que tengan que emigrar a ciudades más grandes".



"Creo que este es el desafío que tenemos, hemos hecho experiencias exitosas de poder generar oportunidades para nuevos productores, como la colonia Guardamontes, que hicimos con la Federación Agraria Argentina. Es la forma de trabajar, ponernos de acuerdo el gobierno nacional, el provincial, los municipios y con la sociedad civil, nuestros productores, empresarios, universidades, instituciones que tienen que aportar. Es saber escuchar y es por otro lado resolver los problemas que se nos presentan de la mejor manera, para mejorar la calidad de vida de nuestra gente", finalizó.



El encuentro



El Centro Provincial de Convenciones fue el lugar donde el gobernador y los ministros nacionales mantuvieron un encuentro con representantes del sector productivo y académico entrerriano. En la oportunidad se firmó un acuerdo entre el Ministerio del Interior de la Nación y la provincia, en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial, que tiene como objetivo contribuir al crecimiento y sostenibilidad fiscal provincial a través de la mejora de los ingresos, gastos y la inversión pública, así como la implementación de proyectos de inversión. A través de este convenio se asignan a la provincia hasta 140 millones de pesos. Luego el gobernador entregó al ministro del Interior el proyecto del nuevo hospital de Villaguay.



Entre las autoridades estuvieron presentes la vicegobernadora Laura Stratta; la viceintendenta de Paraná a cargo del Ejecutivo, Andrea Zoff; ministros del gabinete provincial; el titular del Enhosa, Enrique Cresto; intendentes y legisladores nacionales y provinciales; y demás funcionarios. También participaron autoridades universitarias, entidades empresarias y de productores; asociaciones gremiales rurales y el sector turístico, entre otros.



Recorrida



Luego del acto realizado en el CPC el gobernador y los ministros nacionales recorrieron el acceso sur a Paraná, donde se ejecutó la rehabilitación y mejoramiento vial sobre la ruta provincial 11 y duplicación de calzada en Avenida de las Américas, tramo Avenida Francisco Ramírez – Rotonda Oro Verde., con una inversión oficial 671 millones de pesos.



Las mejoras incluyeron, además, la construcción de colectoras de hormigón a ambos lados desde Ramírez hasta la altura del ingreso al Centro de Medicina Nuclear de Entre Ríos (Cemener). También contempló la construcción y asfaltado del acceso a dicho centro médico y la rehabilitación de la ruta 11 entre la rotonda de Oro Verde y el puente sobre el arroyo Salto. La puesta en valor cuenta además con iluminación, señalización vertical, horizontal, semaforización, construcción de veredas y bicisendas, entre otras mejoras.



Disertación



Posteriormente, el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, realizó una disertación en el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, denominada "Tranquilizar la economía".



Entidades presentes



Por el sector empresario, estuvieron representados el Consejo Empresario de Entre Ríos; la Bolsa de Cereales de Entre Ríos; y la Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos.



Por las entidades gremiales de productores, la Federación Agraria Argentina; la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos y la Federación Entrerriana de Cooperativas.



Asimismo, participaron la Asociación Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos (Adimer); y la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER). Además, referentes de la Federación de Cooperativas Apícolas de Entre Ríos (Fecaer); de la Cámara de Productores de Porcinos (Capper); la Cámara de Productores Lecheros Entre Ríos; la Asociación Pequeñas y Medianas (Apymer); la Cámara Argentina de Productores Avícolas (huevo); la Cámara Empresas Procesadoras Avícolas (Carne).



Por el sector turístico, estuvieron la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná; la Cámara Entrerriana de Turismo (CET) y la Mesa Empresaria del Turismo de Entre Ríos.