A partir del lunes regresa el servicio de transporte de pasajeros a nivel nacional a Entre Ríos

Esto se da luego de haber transitado casi nueve meses de espera a raíz de las disposiciones nacionales en materia de protocolos sanitarios como medidas de prevención ante el avance de la pandemia asociada al COVID-19.



Así quedó dispuesto en la resolución provincial 110-220 donde se resuelve “autorizar la reanudación de los servicios de transporte automotor interurbano de pasajeros de jurisdicción nacional, con paso, destino y/u origen en la provincia de Entre Ríos”. Entre otras rutas y recorridos, se recupera así el servicio que une la ciudad de Paraná con la de Santa Fe, como así también las conexiones de la provincia con la ciudad autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Mar del Plata.



“La recomposición de los servicios nacionales es algo que se irá dando progresivamente. Por ahora tenemos confirmados esos recorridos pero se irán sumando otros tantos a partir de los próximos días y semanas. Estamos satisfechos de poder recuperar en cierta forma la normalidad, para que la gente pueda disponer de dicha actividad y los empresarios del sector vuelven a poner en funcionamiento toda su infraestructura”, manifestó Marcelo Richard, Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la Provincia de Entre Ríos.



La disposición señala que la autorización de los servicios estará limitada para el uso exclusivo de “personas habilitadas a la circulación o tránsito; o que deban acompañar a familiares o personas allegadas por razones de salud y/o algún trámite en particular que necesitan realizar. Deben los usuarios tramitar el certificado de circulación correspondiente o portar documento que acredite la necesidad de traslado”, se indica.



Un dato para tener en cuenta es la capacidad de los colectivos que pueden ser utilizados: “Será en un 100 % de ocupación en el recorrido que une Paraná y Santa Fe. Ahí podrán viajar todos los usuarios sentados y con ocupación plena de la unidad. En cambio, para el resto de los recorridos será en un 80 %”, graficó Néstor Landra, Secretario de Transporte de la Provincia de Entre Ríos.



Etacer y Fluviales

Las empresas que prestan el servicio nacional entre Paraná y Santa Fe (viceversa) ya dieron a conocer las grillas de horarios, tanto para días hábiles, sábados y domingos.



Empresa de Transporte Automotor Combinada de Entre Ríos SA (a partir del 14/12/20): El primer servicio desde Paraná lo brindará a las 4.30 AM. De Santa Fe partirá a las 5.20 para llegar a las 6.10. Cada 60 minutos se pondrá a disposición un nuevo servicio hasta las 18.30. Por la noche el servicio se retoma a las 20 y 22 horas. El último colectivo desde Santa Fe parte a las 22.50.



Para el sábado y domingo, el primer servicio desde la cabecera paranaense se da a las 6 AM, con un alternancia de dos horas entre cada servicio hasta las 22. El último coche desde Santa Fe partirá a las 22.50.



Empresa de Transporte Fluviales del Litoral SA (a partir del 14/12/20): el primer servicio desde Paraná lo brindará a las 5 AM. De Santa Fe partirá a las 5.50 para llegar a las 6.40. Cada 60 minutos se pondrá a disposición un nuevo servicio hasta las 19. Por la noche el servicio se retoma a las 21 y 23 horas. El último colectivo desde Santa Fe parte a las 23.50.



Para el sábado y domingo, el primer servicio desde la cabecera paranaense se da a las 5 AM, con un alternancia de dos horas entre cada servicio hasta las 23. El último coche desde Santa Fe partirá a las 23.50.