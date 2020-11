Se encuentran abiertas las PREINSCRIPCIONES a la carrera de OFICIALES de la Policía de Entre Ríos

Los postulantes deberán preinscribirse a traves de la plataforma virtual www.policiadeentrerios.gob.ar/preinscripcion En nuestras direcciones en las redes podrán encontrar mayor informacion: Radio Azul: www.radioazul.com.ar www.policiaddeentrerios.gob.ar En el facebook de la Division Escuela de Oficiales: Salvador Maciá En instagram: salvador_macia Condiciones de ingreso Ser argentino/a nativo/a. Tener aprobado el ciclo secundario completo Tener entre 18 y 27 años Estatura comprendida 1,70 y 1,90 (masc.); 1,60 y 1,90 (fem.). No poseer tatuajes visibles Presentar solicitud de ingreso con documentación primaria exigida. Superada la etapa de preinscripcion se le indicara a su correo electrónico cuándo deberá presentar los estudios médicos. No registrar antecedentes policiales ni judiciales. No haber sido rechazado/a en más de dos oportunidades en el examen psicofisico del Instituto. Aprobar exámenes de gabinete psicopedagógico, médico, físico e intelectual de admisión. Documentación primaria requerida para la preinscripcion: Testimonio de nacimiento legalizado. Fotocopia DNI Fotocopia certificado analítico de estudio o título legalizado por autoridad educativa autorizada o constancia de haber finalizado secundario completo. En caso de ser de otra provincia legalizado por escribano pco. Certificado de vecindad y buena conducta. Certificado de reincidencia (Cervantes 1104) Certificado grupo sanguineo y factor rh Certificado de aptitud médica (ficha méica a descargar de pagina de preinscripcion) Copia carne de vacunas obligatorias. Certificado de salud mental con informe de psicodiagnostico emitido por psicólogo o psiquiatra. Líneas de comunicacción: Tel.3434206210/13 Whatsapp: 3434697965 E mail: seccionadmision@hotmail.com





