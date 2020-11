La Paridad Integral ya es Ley en Entre Ríos

La Cámara de Senadores de la provincia aprobó este viernes el proyecto por el que se establece el Principio de Paridad de Género en la conformación e integración del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Partidos Políticos, Asociaciones, Colegios y Consejos Profesionales.



Ofició como miembro informante la titular de la comisión de Legislación General, Claudia Gieco, quien calificó el momento de “histórico”.



"Hoy tengo la distinción de hacerlo desde un lugar más especial; en este recinto especial adaptado al momento histórico que estamos transitando, tan importante tanto como para los integrantes de esta Cámara como para toda la Red Para la Igualdad que ha trabajado en este proyecto y también para la amplia mayoría de los y las entrerrianas", dijo.



Gieco realizó un reconocimiento a la vicegobernadora, Laura Stratta "por haber impulsado, por habernos reunido y por haber conformado esta Red para la Igualdad, multipartidaria y multisectorial, que como su palabra la describe es un red que conglomera a mujeres de todos los espacios sociales, políticos y culturales: mujeres de los clubes, mujeres de las empresas, de los sindicatos, legisladoras y convencionales constituyentes, entre otras". "Hay que destacar la manera en la que se trató el presente proyecto, escuchando y oyendo las voces de todas, avanzando paulatinamente, pero a pasos firmes que conquistan e igualan derechos. Por esto mi agradecimiento a usted y al gobernador Gustavo Bordet, quienes desde el momento de comenzar su mandato se comprometieron en impulsar estas decisiones políticas, una de las cuales hoy la estaremos convirtiendo en una realidad", relató.



La senadora Gieco consideró que la intervención política tanto de hombres como de mujeres, "es un derecho humano, un derecho fundamental que se debe reconocer en toda sociedad democrática, de carácter representativa, que tenga como principios la igualdad y la no discriminación. Pero esto no fue así siempre, recién en el año 1947 de la mano de Evita se sancionó la Ley 13.010 de Sufragio Femenino, y se convierte en realidad en 1951".



Es en este sentido, mencionó que en 1991 se sancionó la Ley 24.012 conocida como Ley de cupo Femenino, modelo que tomaron muchos países de Latinoamérica.



Gieco comentó que la norma se basa en garantizar que exista paridad de género en los órganos legislativos, buscando que la cantidad de personas de géneros femenino y masculino en dichos cuerpos sea la misma. Es decir, deja de lado el viejo cupo del 30 para ampliarlo a un 50%, porcentaje que lejos está de ser un techo (aunque en la práctica lamentablemente lo sea) sino por el contrario se trata de un mínimo legal que debe garantizarse.



"Entiendo que es hora de dar este paso, sancionando este proyecto superador, en cumplimiento al mandato constitucional del artículo 17 de nuestra Constitución Provincial", aseguró. Y agregó: "Debemos garantizar a la mujer un pleno espacio de igualdad respecto a los hombres en la participación política en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos; por esto hablamos de paridad como principio rector, nada más y nada menos que otorgar los mismos derechos que tienen los hombres a la mujer".



También hio uso de la palabra la senadora Flavia Maidana, quien entendió que se trató de un día “histórico, de esos que cristalizan un proceso histórico, marcado con la lucha de aquellos que nos precedieron y allanaron el camino, sin silencios sin pausas”. “Hoy juntas y sororas sigamos escribiendo, somos sujetos claves de nuestra historia y la historia colectiva. Hoy se legisla para miles de mujeres que vienen luchando durante décadas por ser protagonistas en la comunidad”, agregó.



Sumó su voz, Esther González, quien destacó que “tras 35 años de militancia activa y siempre dentro de mi partido estemos hoy aquí en esta Legislatura y en esta sesión poniendo el broche de oro a la lucha de las mujeres”.



La cuarta senadora mujer de la actual composición, Nancy Miranda, reconoció su cambio en la manera de pensar a partir del tratamiento de la actual ley, que apoyó, pero aceptó que “en la gestión anterior yo no la votaba”. “Pensaba diferente, pero empecé a entender que sobre lo personal esta lo colectivo”, sostuvo.



Admitió que su pensamiento residía en que no se necesitaba una ley para que las mujeres ocuparan los cargos. “Pero a medida que fuimos trabajando en esos conversatorio y conocido la realidad de otras compañeras, porque en ese momento lo veía sólo desde el punto de vista política, que han sido relegadas pese a tener la capacidad”.



“No está mail cambiar la manera de pensar porque somos humanos y todos a medida que va madurando ve las cosas de otra manera y otro lugar”, explicó.



También hicieron uso de la palabra para apoyar el proyecto los senadores Horacio Amavet, Gastón Bagnat, Jorge Maradey, Marcelo Berthet, y Armando Gay.



En cambio, el senador de Cambiemos, Francisco Morchio fundamentó su rechazo. “Mi guía en la vida siempre fue la idoneidad, quienes vayan a ocupar cargo o funciones tienen que ser los mejores”.



Además del gobernador, estuvo presente el presidente de la Cámara de diputados, Angel Giano; legisladoras nacionales y provinciales, y en forma virtual, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. (APFDigital)