Desde La Quiaca: el Presidente despidió a Evo Morales, quien regresa a Bolivia

El presidente Alberto Fernández saludó hoy con un abrazo al expresidente Evo Morales y a quien fuera su vicepresidente, Álvaro García Linera, tras cruzar el puente que une la Argentina con Bolivia.



"No queremos países para uno, sino países para todos", afirmó el Presidente en un mensaje desde el lugar, y dijo: "Somos la Patria Grande que quiere Justicia".



"El pueblo no se equivoca y ha ido a las urnas a revindicar el proyecto que Evo (Morales) representa", sostuvo Fernández, en referencia a los comicios que volvieron a llevar al Movimiento al Socialismo (MAS) a la Presidencia.



El mandatario celebró estar en La Quiaca para "garantizar que Evo Morales regrese a su patria, de la que nunca debió haber salido, ni ser maltratado como lo fue".Terminó su mensaje con un "Viva Bolivia, Viva Argentina y Viva América Latina", tras expresarle que "fue un honor" haberlo tenido en el país. Más temprano, Fernández y su comitiva desayunaron en el Hotel de Turismo de La Quiacacon Morales, quien hoy pondrá fin a su exilio de un año al volver a su país tras la asunción, este domingo, del presidente Luis Arce, perteneciente a su propio partido político.



Está previsto que antes del mediodía Morales inicie una caravana de dos días para arribar el miércoles próximo al Trópico de Cochabamba, su tierra natal, a un año de haber sido forzado a renunciar a la presidencia de su país.



"Hoy es un día importante en mi vida, volver a mi patria que tanto quiero me llena de alegría", expresó el expresidente boliviano en su cuenta de Twitter.

Fernández arribó anoche a esa ciudad norteña argentina, tras participar de la asunción de Arce, y dijo que "lo más tremendo que pasó en los últimos cuatro años fue la desintegración de América Latina".



El Presidente agradeció a la gente de La Quiaca que, "pese al clima", esperó su llegada durante "tanto tiempo" para saludarlo y renovó su mensaje de que, a pesar de la pandemia de coronavirus, el país "va a salir" y aseguró que ese momento está "cada vez más cerca".



"Mientras tanto hay que cuidarnos y ser respetuosos de la enfermedad, que es muy perversa", pidió Fernández.



Enfundado en un poncho, y haciendo uso de un barbijo, el Presidente se acercó a saludar a las personas -Adela, una vecina de 104 años dio el presente- que esperaban su llegada. Sobre la caravana que emprenderá Morales, expresó: "Volverá a su casa, que es de donde nunca debería haber salido. Somos muchos los argentinos que lo que queremos y valoramos".



Fernández arribó el sábado a las 18 a la base aérea "Guillermo Snopek", distante a 10 kilómetros de la ciudad fronteriza de La Quiaca y fue recibido por el intendente Blas Gallardo.



Lo acompañaban el canciller Felipe Solá; los ministros Eduardo de Pedro (Interior) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad); el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; el secretario de Comunicación, Juan Pablo Biondi; junto al senador Jorge Taiana y el diputado Eduardo Valdés.



Hacia la noche, salió a saludar a los pobladores puneños que aguardaban el contacto con el mandatario, en su primera visita a la provincia de Jujuy.













