Joe Biden logró los 270 electores y es el ganador en las elecciones de Estados Unidos

uego de una larga disputa electoral marcada por elecciones parejas en varios estados y una lenta sumatoria de votos emitidos en persona y por correo, el candidato del partido Demócrata Joseph Biden alcanzó -según la cadena CNN y otros medios- los 270 electores necesarios para proclamarse ganador y futuro presidente de los Estados Unidos. Donald Trump ya adelantó que no reconocerá el resultado y lo disputará en la Justicia. El nuevo mandatario es presidente tras confirmarse su triunfo en Pensilvania y Nevada. El primero de esos estados le dio 20 electores más, suficientes para ratificar su victoria. Nevada aporta otros seis. Junto con Wisconsin y Michigan, el estado de Pensilvania es uno de los tres que votaron por Trump en 2016 y que se dio vuelta este año. Así, Biden llega a 279 electores. Al mismo tiempo, la cadena Fox (conservadora y sostén de Trump), asegura que Biden también se impondrá en Arizona, que suma otros 11 electores, con lo que el candidato demócrata llegaría a 290. Faltaría definir en Georgia (donde se impone Biden), y en dos estados en los que el republicano va al frente: Alaska y Carolina del Sur, cuyos votos solos no le alcanzan. El propio Biden ya celebró su victoria en Twitter. "Me siento honrado de ser elegido para liderar este gran país. El trabajo por delante será duro, pero les prometo que seré el presidente de todos, hayan votado por mí o no. Conservaré la fe que han puesto en mí", escribió el futuro presidente en la red social. El recuento de los votos por correo permitió al candidato demócrata tomar la delantera en estados donde en la noche del martes aparecía rezagado como Pensilvania, con sus 20 delegados electorales, y Georgia, con 11 electores, un estado en el que oficialmente aún no se impuso. Sin embargo, Donald Trump reiteró su denuncia de "fraude" y ratificó que buscará disputar los resultados en la Justicia. Poco antes del anuncio de este mediodía, en Twitter escribió: "Gané esta elección, por mucho". De los estados en disputa, Trump gana en Carolina del Sur y en Alaska, pero no le alcanza. El recuento de los votos por correo permitió al candidato demócrata tomar la delantera en estados donde en la noche del martes aparecía rezagado como Pensilvania, con sus 20 delegados electorales, y Georgia, con 11 electores, un estado en el que oficialmente aún no se impuso. Sin embargo, Donald Trump reiteró su denuncia de "fraude" y ratificó que buscará disputar los resultados en la Justicia. Poco antes del anuncio de este mediodía, en Twitter escribió: "Gané esta elección, por mucho". De los estados en disputa, Trump gana en Carolina del Sur y en Alaska, pero no le alcanza. El tercer caso es más reciente y conocido. Hillary Clinton ganó la interna demócrata en 2016 y fue la primera mujer en la historia del país en competir por la Casa Blanca. La ex Primera Dama cayó ante Trump. Un Congreso dividido Biden gobernará la primera mitad de su mandato con un panorama complejo a nivel legislativo. Se espera que los demócratas conserven la mayoría en la Cámara de Representantes, que se renueva íntegra cada dos años. El conteo parcial le da al Partido Demócrata 215 bancas contra 195 de los republicanos, sobre un total de 435. La mayoría se alcanza con 418. En la Cámara de Representantes, bastión de la resistencia demócrata durante los últimos dos años, los republicanos obtienen por ahora una ganancia neta de seis bancas, un avance que no les alcanza para aspirar a controlar el pleno, pero sí marca una derrota para el liderazgo de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. El problema es el Senado, que se renueva por tercios cada dos años. Son dos senadores por estado, un total de 100, con lo que la mayoría está en 51. A esta hora hay 48 senadores para cada partido. Los republicanos podrían ganar tres de los cuatro en disputa, de acuerdo a los números que se manejan. El último escaño, el que define la composición final, se determinará en enero. Se trata de una banca por Georgia, que tendrá una elección especial a comienzos de 2021. Los senadores republicanos recibieron una lluvia de críticas al final de la campaña por confirmar en tiempo récord a la candidata de Trump para la Corte Suprema, pero por ahora solo perdieron en términos netos una banca.





