Según medios estadounidenses, Biden se proyecta ganador en Michigan y queda a un estado de la victoria

El candidato presidencial de la oposición en Estados Unidos, el exvicepresidente Joe Biden, fue proyectado hoy como ganador en Michigan por los canales de noticias CNN y Fox, lo que lo dejó a solo un estado de conseguir la mayoría del Colegio Electoral que necesita para ganar la Casa Blanca.



Con esta nueva victoria, Biden alcanzó los 264 electores y quedó a un paso de los 270 que necesita para ganar la Presidencia en el Colegio Electoral, una brecha que podría saldar mañana cuando se reinicie el escrutinio en Nevada, el estado de la costa oeste donde los medios le dan una tendencia favorable.



Poco antes de conocerse esta última proyección, Biden se había vuelto a dirigir a la nación, en medio de la tensión poselectoral, y, aunque no se declaró ganador de la elección, sí se mostró confiado que cuando termine el escrutinio tendrá los votos para llegar a la Casa Blanca. "No estoy declarando la victoria, pero creo que cuando se cuenten todos los votos vamos a ganar", aseguró el candidato desde su bunker electoral en el estado de Delaware y agregó: "Estoy confiado en que saldremos victoriosos".



Tras una jornada cargada de tensión e incertidumbre, alimentada no solo por la falta de resultados finales, sino por las constantes denuncias e intentos legales de la campaña oficialista de obstaculizar el escrutinio, Biden volvió a pedir que "se cuente cada uno de los votos".







