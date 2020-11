El gobierno ampliará el servicio eléctrico en el norte entrerriano

La inversión alcanza los 87 millones de pesos.



“Esta obra forma parte del mega proyecto del cierre energético del norte entrerriano, que va a posibilitar no sólo tener mejor calidad de energía, sino que muchas empresas puedan radicarse en la zona”, afirmó el gobernador Gustavo Bordet.



En el decreto Nº 1747, el gobierno provincial autorizó a la Secretaría de Energía a firmar un convenio con Enersa para la realización de la obra de distribución eléctrica denominada “Línea de media tensión 33 kv Los Conquistadores-Feliciano y adecuaciones en ET Los Conquistadores y SET Feliciano”. El presupuesto actual de la obra es de 87.087.265 pesos y se ejecutará con el Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos.



En ese marco, la secretaria de Energía, Silvina Guerra, dijo que “esta obra permitirá mejorar sustancialmente la calidad del servicio eléctrico en la localidad de San José de Feliciano y la extensa zona rural del departamento Feliciano”, indicó y luego comentó que actualmente, frente a cualquier inconveniente se interrumpe el suministro de toda la localidad y la zona, teniendo en cuenta que las líneas están sometidas a la intemperie y a las contingencias climáticas.



Entre los beneficios principales de esta obra, se destaca la mejora de calidad del suministro para la localidad de San José de Feliciano, lo que significa mayor disponibilidad energética para que nuevas empresas se puedan asentar en la zona. Es decir, además de mejor calidad de servicio para los vecinos, esta obra crea la posibilidad de incorporación de nuevas industrias, de mayores y diversas actividades productivas y agropecuarias en las zonas rurales comprendidas.



“Esta obra ha sido priorizada por el gobernador Bordet para acompañar e impulsar el desarrollo del norte entrerriano. La mejora del suministro eléctrico en el territorio traerá mejoras sustanciales y disparará la capacidad productiva, lo que refleja la voluntad gubernamental de estar presente en cada rincón de la provincia, respondiendo con recursos propios a la variedad de demandas existentes”, concluyó la funcionaria.



Conocido el decreto, la diputada provincial Silvia Moreno, de Feliciano, dijo: "Celebro esta obra que va a permitir ampliar y mejorar el servicio eléctrico entre Los Conquistadores y Feliciano" y acotó que "es muy necesaria y ansiada para el norte entrerriano".



"Vaya también me agradecimiento al gobernador Gustavo Bordet por hacer realidad las obras que el norte entrerriano necesita", dijo finalmente la legisladora.