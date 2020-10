Regreso a clase: sólo en Feliciano, Federal y Villaguay

El Consejo General de Educación (CGE) confirmó este lunes que serán 3 y no 9 los departamentos en los que hoy vuelven las clases presenciales a las escuelas, luego de la suspensión dispuesta el 16 de marzo por la pandemia de coronavirus.

El Consejo General de Educación (CGE) confirmó este lunes que serán 3 y no 9 los departamentos en los que hoy vuelven las clases presenciales a las escuelas, luego de la suspensión dispuesta el 16 de marzo por la pandemia de coronavirus.