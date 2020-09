Duelo en el Litoral: Falleció Ramona Galarza, mítica figura del Chamamé - "La novia del Paraná"

A los 80 años, falleció en Buenos Aires la queridísima artista chamamecera Ramona Galarza, conocida como 'La Novia del Paraná'. Estaba internada en el Hospital Pirovano. Ramona Modesta Onetto, también artísticamente como Ramona Galarza nació en Corrientes el 15 de junio de 1940.

Ramonita grabó más de 30 álbumes originales y participó en 9 películas.

Difundió e hizo populares varias canciones incorporadas al cancionero popular de la música litoraleña, como "Merceditas", "Pescador y guitarrero", "La vestido celeste", "Virgencita de Caacupé", y su versión en guaraní de "Kilómetro 11", entre otras. La información fue confirmada por el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero.

Según informó el funcionario a medios radiales el funcionario, la artista sufrió un paro cardio respiratorio en la madrugada de hoy en su casa de Buenos Aires. Dejó atrás una extensa carrera en la que fue crucial para la popularización del chamamé a nivel nacional siendo reconocida como "La Novia del Paraná".

Desde su adolescencia piso fuerte al integrar la Orquesta Folclórica de la Provincia, que en aquellos años era dirigida por Naum Salis. Empezaba una carrera donde llevaba el chamamé en la sangre y a todos lados. Con tan solo 18 años haría una fugaz, pero impactante aparición en la pantalla grande interpretando "Kilómetro 11" en la película "Alto Paraná", dirigida por el cineasta Catrano Catrani. Llegaría a Buenos Aires de la mano de su maestro Herminio Giménez, quien le conseguiría una prueba en el sello "EMI/Odéon". Ramonita no solo entraría en la gran ciudad con su música, sino que también conocería el amor, casándose con el empresario y productor Fernando López. De allí no pararía más, actuando y llevando al chamamé por la gran capital a través de peñas, festivales, radio, televisión y el cine donde actuaría en un total de 9 películas. Ramonita grabaría más de 60 discos durante su carrera, llevando además su música por Australia, Washington, Baltimore, Los Ángeles, Houston, Orange, Dallas y Paris. Ramona Galarza vivía en Buenos Aires, pero su sentimiento a su "Corrientes Porá" sigue latente y ha vuelto cada vez que pudo. Este año ha participado en un homenaje realizado en la Fiesta Nacional del Chamamé, donde se pudo escuchar nuevamente su voz y guaraní inigualable. Breve biografía Su primera actuación la realizó en 1960 en Radio Splendid de Buenos Aires, grabando también para el sello Odeón sus primeros simples, como "Galopera" y "La vestido celeste" que se convirtieron en éxitos inmediatos. Ramona Galarza fue una de las estrellas destacadas de lo que ha dado en llamarse el "boom del folclore", en un momento de grandes transformaciones sociales y migraciones del campo a la ciudad y del interior a la capital.



Desde ese momento Ramona Galarza se convertiría en la cantante emblemática por excelencia de la música litoraleña y en las siguientes dos décadas grabaría más de 20 álbumes (Litoraleña, Noches correntinas, Alma guaraní, Al Paraguay con amor, Pescador y guitarrero, etc.) y participaría en otras 8 películas (Ya tiene comisario el pueblo, Argentinísima, El canto cuenta su historia, Mire que es lindo mi país, etc.). En 1993 presentó junto a Teresa Parodi el espectáculo Correntinas, del cual surgieron dos álbumes con ese título, lanzados en 1993 y 1995.

En 1985 y 1995 recibió un Diploma al Mérito de los Premios Konex como una de las 5 mejores cantantes femeninas de folklore de la última década en Argentina.



"Yo llegué en un momento en que el folclore era un boom y me aceptaron. Todo era folclore y justo llegué yo con el chamamé y me fue muy bien, gracias a Dios... Yo sólo soy un granito de arena que llegué en el momento justo, pero antes que yo estuvieron quienes ya nombré... Montiel, Sosa Cordero, Tarragó Ros, Cocomarola, Vera Lucero... toda esa gente es la que hizo todo. Yo tuve suerte de llegar justo en ese momento", dijo Ramona Galarza en un reportaje dado en 2003.





COMPARTIR: Relacionadas: MUSICA MUSICA MUSICA