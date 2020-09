Día del maestro: una profesión que se reinventa en pandemia

Ante las complicaciones dadas por el aislamiento, estos profesionales de la educación debieron brindar una respuesta rápida a esta situación, que es inédita en el país y que se vive hace más de 175 días. "No hay horario de trabajo. Las consultas se resuelven a medida que llegan, durante todo el día", dijo Soledad Domínguez, maestra de segundo grado y preceptora del nivel secundario en el colegio Asunción de la Virgen. Las dificultades se potencian en las zonas rurales y en aquellos lugares donde los alumnos no tienen acceso a internet o a una computadora. "El contexto actual hizo que tuviera que sacar una nueva versión de mí. No estamos acostumbrados a este tipo de educación totalmente a distancia y lo primero que tuve que tener en cuenta es que hoy más que nunca debemos tener mucha empatía con la realidad de nuestros estudiantes", contó -por su parte- el profesor Alejandro Barbosa, quien da clases en la Escuela Malvinas Argentinas, ubicada a pasos del asentamiento La Matera en Quilmes. En la Escuela 334, en Pueblo Viejo, los maestros también debieron buscar otras formas para educar a sus alumnos en medio de la pandemia. "Solo en la escuela tenemos internet una hora al día y si no hay mucho viento", explicó a este medio Carmen Orellana, maestra de aquella institución. Y agregó: "Como veníamos previendo lo de la cuarentena, preparamos cuadernillos para que los chicos se lleven a sus casas porque ellos no tienen forma de comunicarse con nosotros". Para destacar la labor de estos profesionales, Google decidió homenajearlos con su tradicional doodle. En él se observa una serie de dibujos que resaltan las distintas facetas que tiene este trabajo que hoy debió reemplazar las aulas y los pizarrones por la virtualidad.





COMPARTIR: Relacionadas: EDUCACION EDUCACION EDUCACION EDUCACION