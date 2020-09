Con gran participación se debatió el proyecto chino en granjas de cerdos

El ministro de Producción, Juan José Bahillo, agradeció a los funcionarios nacionales que participaron de la charla, que permitió aclarar todo el proceso que se viene realizando para concretar un proyecto de inversión que podría generar un fuerte impacto económico en la cadena agroalimentaria nacional. “Hay muchos rumores que se han hecho rodar y que no tienen ningún sustento con la realidad”, afirmó Bahillo.



Al inicio en la videoconferencia el titular de la cartera productiva provincial esbozó la visión del gobierno provincial en lo que definió como vectores para un desarrollo productivo integral.



“Estos ejes tienen que ver con la infraestructura de puertos vinculados al sistema ferroviario y las rutas, para lograr un sistema multimodal de cargas que permita una logística eficiente y competitiva para las empresas de una amplia región del litoral argentino y países vecinos”, destacó Bahillo.



Y agregó: “También en esta visión se deberá construir una nueva matriz que nos permita mejorar los costos en la distribución de la energía, y Salto Grande tiene un rol estratégico en esta visión, a partir de las regalías y el impacto que debe tener en el desarrollo regional”.



Por otro lado, precisó que “Entre Ríos tiene más de 2500 kilómetros de fibra óptica, con una distribución que nos permitirá optimizar la conectividad, que mejore la competitividad, para aplicar a los procesos productivos en todas las cadenas agroalimentarias”.



“En esta visión también incluimos el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que tiene que estar íntimamente vinculada a mejorar los procesos productivos; esto potenciará a las empresas y significará, entre otras cosas, calidad de productos que nos permitan ingresar a nuevos mercados”, destacó el titular de la cartera productiva, quien recordó la jerarquización del área a partir de esta nueva gestión.



Bahillo finalizó su presentación destacando que otro gran eje para el desarrollo sostenible es el entretejido vial de la provincia, en donde los caminos rurales son estratégicos para el desarrollo productivo.

“Esta visión del crecimiento y el desarrollo es con inclusión social, en toda la dimensión de lo que esto implica para nuestra pensamiento como militantes políticos con responsabilidad en la gestión del Estado”, finalizó el ministro de Producción.



La primera presentación estuvo a cargo del secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, quien valoró la oportunidad de llevar claridad a un tema que ha generado mucho “ruido”. “De concretarse estos proyectos de inversión, serán un acuerdo entre sectores empresarios privados de China y de Argentina'', dijo el funcionario nacional.



Indicó que “nosotros trabajamos, en este tema, en conjunto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, para darle un marco organizativo y lograr dimensionar un proyecto teórico que permita preparar un memorándum de entendimiento con China. Este documento, que ya se encuentra en evaluación del Ministerio de Agricultura del país asiático, contempla muchos aspectos de los cuales desde el gobierno nacional tenemos injerencia en el terreno de las inversiones extranjeras. Deben contemplar los intereses regionales, la tecnología de empresas nacionales, el bienestar y la sanidad animal y los aspectos ambientales”, destacó Neme.



“Tenemos todas las condiciones para una producción animal con el mejor estándar de salud del mundo, una enorme experiencia y know how en alimentos, un sector que hace años produce alimentos de gran calidad; sabemos manejar el tema y somos de los países que tiene una agricultura más amigable con el ambiente”, aseguró el secretario de Relaciones Económicas Internacionales y agregó: “Queremos un país dinámico en lo productivo y conectado a los mercados internacionales, es por esto que promovemos las inversiones extranjeras”.



Con respecto a la cuestión ambiental, Neme comparó la cantidad de cerdos que tiene Argentina con países desarrollados de Europa y también reconoció el alto estándar de controles sanitarios que tiene nuestro país para que estas inversiones se desarrollen sin problemas, con normativas nacionales, provinciales y municipales.



De la reunión también participó José Romero, subsecretario de Ganadería de la Nación. El funcionario destacó que en el primer semestre del 2020, Argentina exportó por un valor de 27.000 millones de dólares, de los cuales, 20.000 millones provienen del sector agroalimentario. “Pero lo más importante es que si observamos el desagregado nos dice que solo 2,3 mil millones son con valor agregado. Tenemos una matriz de exportaciones absolutamente primarizada”, comentó el funcionario.



También participó de la disertación, Jorge Brunori, reconocido especialista en producción porcina del INTA Marcos Juárez, quien hizo un pormenorizado informe del sector en la Argentina y la necesidad de transformar la matriz productiva en el país y en esto la cadena porcina es estratégica por la conversión de granos en proteínas.



Brunori repasó algunos datos estadísticos, entre los que destacó la calidad de las carnes de cerdo, que es muy aceptada por el consumidor argentino, y el desarrollo de todos los eslabones de la cadena.



Con respecto a la posibilidad de que Argentina se transforme en un jugador importante en las exportaciones, detalló que “a julio de este año llevamos exportadas 21.000 toneladas y estamos en un comienzo. Solo exportamos un 4 por ciento de lo que producimos y pensamos que hay un futuro importante para crecer en el rubro. Hoy somos el 0,3 por ciento del mercado internacional”, destacó el profesional.



El especialista también reflexionó sobre las exportaciones de granos de maíz a los países, que se transforman en carne de cerdo y exportan esa producción, “algo que nosotros podemos hacer”. “El cerdo es un engranaje clave para pensar más allá de la soja”, fueron algunas de las definiciones del experto.



Asimismo, habló sobre el tratamiento de los efluentes en Argentina –uno de los temas planteados por los participantes-. “La normativa ambiental de nuestro país contempla distintos modelos de procesamiento e inclusive la posibilidad de generar biogás”.



La conferencia, que fue organizada en forma conjunta por el Ministerio de Producción de Entre Ríos y la Comisión de Producción del Partido Justicialista Nacional, generó un interesante debate sobre temas vinculados a esta posible inversión, que quedó reflejado en los más de 130 participantes.



De la reunión participó también, el secretario de Agricultura y Ganadería de Entre Ríos, Lucio Amavet, junto a otros funcionarios provinciales. También estuvieron Daniel Kindevaluc, de la Federación Entrerriana de Cooperativas; Elvio Guía y Alfredo Bel, de la Federación Agraria; Francisco Benedetti y Juan Pablo Cerini, de la Cámara de Productores de Porcinos; Leandro Garciandía, de la Unión Industrial de Entre Ríos; Alberto Berardi, de la Cámara de Industrias Frigoríficas. Además, representantes de la Bolsa de Cereales, Consejo Empresario, legisladores y funcionarios municipales, empresarios del sector avícola y porcino, entre otros. (Prensa Ministerio de Producción)