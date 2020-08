Con la participación de 300 mujeres de diversos ámbitos, Stratta puso en marcha la Red Multisectorial para la Igualdad

Se trata de un espacio de intercambio y acción pensado para contribuir a corregir las inequidades de género que históricamente han condicionado la vida de las mujeres. Estuvieron presentes, Mercedes D´Alessandro, directora de Equidad y Género del Ministerio de Economía de la Nación, y Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de Buenos Aires.



Fue a través de un conversatorio con modalidad virtual que contó con la participación de mujeres de diferentes ámbitos de la vida social, económica, deportiva y sindical de la provincia, quienes aportaron su experiencia en el marco del tópico de la actividad “Mujeres y desigualdades”.



“Es una alegría y un orgullo poder compartir este encuentro, en el marco del lanzamiento de la Multisectorial, un espacio que buscamos generar y que sea colectivo, donde podamos encontrarnos, reencontrarnos, compartir y escucharnos”, dijo la vicegobernadora, y enfatizó: “Estamos en un proceso donde hemos alcanzado mucho, pero donde también tenemos una enorme tarea por delante: poder construir una agenda común que nos permita revertir las desigualdades que es en definitiva revertir las injusticias”.



En ese sentido, explicó: “Hoy estamos aquí con cada una de ustedes, con mujeres en el ámbito de las organizaciones de la comunidad, empresarial, académico, como dirigentas deportivas, como trabajadoras, como estudiantes, al frente de los sindicatos para compartir experiencias pero también para poder visibilizar las desigualdades que nos atraviesan por el sólo hecho de ser mujer”, y agregó: “Mujeres con distintos caminos, desafiando los límites territoriales y límites sectoriales, podamos construir un horizonte común, podamos escucharnos, pero sobre todo podemos fijar estrategias comunes frente los enormes desafíos que tenemos por delante y esto es un desafío de la política pero una convocatoria de la política para cada una de ustedes”.



El conversatorio, que fue transmitido por redes sociales y el canal de Youtube de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, tuvo entre sus participantes a más de 300 mujeres representantes de los ámbitos académicos, periodístico, empresario, sindical, profesional y deportivo. Entre ellas, compartieron experiencias Mercedes D´Alessandro, directora de Equidad y Género del Ministerio de Economía de la Nación, y Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, y ex secretaria de Igualdad de Género y Oportunidades de CTA. Del mismo modo estuvieron presentes integrantes de la Red Multipartidaria de Legisladoras.



Por su parte, expresó Díaz: “Estamos transitando un momento político e histórico en muchos sentidos, en esta enorme complejidad de estar viviendo este contexto de pandemia y de situación de excepcionalidad. Pero también, la presencia política de mujeres, con la agenda de mujeres y la diversidad. El debate de temas que ustedes movilizan con esta convocatoria, son imprescindibles cuando pensamos en las desigualdades estructurales de las sociedades en las que vivimos en torno a las relaciones de género, discutir el trabajo en la producción, los temas del cuidado, son temas fundamentales porque van al núcleo duro de las desigualdades”.



Dijo D´Alessandro: “En Argentina, las mujeres somos la mitad de la población que todavía no llegamos a ocupar esos espacios donde se toman las decisiones”. Mencionó por ejemplo que en Latinoamérica sólo hubo 10 mujeres presidentas en la historia y hoy, sumando a Estados Unidos y Canadá, no hay ninguna mujer al frente de un gobierno. En otro tramo de su disertación, destacó que estas iniciativas como la Red para la Igualdad, “nos muestran que todavía nos falta pero cómo estamos construyendo y cómo estamos creciendo a pasos agigantados”.



También, en representación del sector empresario, tomó la palabra María Celeste Valenti, socia Gerente de Lácteos Cremigal, integrante de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel), y la Comisión de Género y Diversidad de la Unión Industrial Argentina (UIA). Contó su historia personal y los desafíos de ocupar un lugar jerárquico en la empresa familiar. Además, habló del empoderamiento femenino y la importancia de “trabajar juntas para fomentar políticas para desarrollar cosas buenas con las mujeres”.



Mariela Ponce, secretaria General de Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) Entre Ríos y subsecretaria de Fomento y Empleo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de la provincia , por su lado, expresó: “Esta Red es fundamental para las mujeres, para seguir ocupar espacios y seguir avanzando por más derechos”.



Además, formó parte del debate Nair Santana, directora de Información y Planificación Estratégica para el Desarrollo Económico Territorial, del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos, quien sostuvo “las mujeres estamos menos representadas en el mercado laboral y más precarizadas y cobramos menos en comparación con nuestros pares varones”. Y comentó que la tarea que realizan desde su área a cargo es “rastrear e identificar la faltante de datos del trabajo de las mujeres en el sector productivo. En la provincia es incipiente este trabajo para tener insumos para la producción de políticas públicas y acciones políticas”. Y añadió: “Este encuentro es un síntoma para pensar que una transformación estructural en lo productivo, laboral y de género, es posible”.





“Esta Red no sólo es un desafío para las mujeres de la política, sino también para cada una de nosotras construir una sociedad con mayor igualdad, no es un debate que tengamos que dar solamente al interior de un ámbito, es una interpelación a que podamos construir conjuntamente para que logremos construir una para una mejor sociedad”, dijo Stratta tras citar a la antropóloga mexicana feminista Marcela Lagarde, sobre la necesidad de estrechar lazos, de construir redes, de fortalecer el entramado social y de hacerlo desde una mirada horizontal, empática y solidaria. “La sonoridad se presenta como alternativa a la política que impide que nos reconozcamos entre nosotras y que debamos establecer pactos, acuerdos, de manera puntual y convocar para que seamos cada vez más mujeres. Sumar y crear vínculos, por esto la necesidad de poder estrechar lazos, de crear vínculos, de poder dejar de mirarnos de reojo para poder mirarnos de frente y para poder comprendernos, poder ser sororas y ser solidarias”, expresó la vicegobernadora.



“Nos une la necesidad pero también el fuerte compromiso de impulsar acciones para corregir las inequidades que históricamente han condicionado nuestra vida y nuestros derechos”, sentenció Stratta.



Esta instancia multisectorial, junto a la Red multipartidaria de legisladoras lanzada el 28 de julio pasado, forman parte de la Red para la Igualdad, un espacio pensado desde la Vicegobernación para transversalizar la igualdad de género en todos los ámbitos y promover acciones positivas que corrijan las desigualdades de género en los diferentes ámbitos de acción de las mujeres y promuevan su acceso efectivo a todos los niveles de participación, representación, decisión y conducción.

