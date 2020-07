Jorge Lacoste pidió a Bordet la modificación de la fecha de vencimiento del Impuesto Inmobiliario Urbano

El legislador entrerriano remitió una nota al mandatario provincial en el que le formula el pedido de modificación del vencimiento del Pronto Pago del período 3/2020 del Impuesto Inmobiliario Urbano, que ha sido fijado para el 5 de agosto, "para una fecha posterior a la finalización del cronograma de pago de haberes del sector público provincial".



Lacoste indicó al respecto: "No debe escapar a su conocimiento las enormes dificultades por la que atraviesa la economía real de las personas, con una fuerte caída en el poder adquisitivo de los trabajadores, por lo que toda posibilidad de lograr un descuento ayuda por más pequeño que sea", dijo en el texto remitido a Bordet.



Y agregó: "La base de sustentación de un sistema tributario debe contemplar, de forma equilibrada, las necesidades del fisco y las posibilidades reales de los ciudadanos a hacer frente a esas obligaciones".



Finalmente, destacó: "Carece de sentido, en este caso en particular, ofrecer un Pronto Pago, cuando muchos entrerrianos todavía no han percibido sus haberes y consecuentemente no van a poder hacer uso de ese beneficio fiscal, por lo que vengo con la presente a plantear esta inquietud", concluyó Lacoste. (APFDigital)